Kurz vor der hessischen Landtagswahl sieht sich die SPD–Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, mit einem Vorwurf aus dem vergangenen Jahr konfrontiert. Voreilig soll sie den damaligen Cybersicherheitschef Arne Schönbohm entlassen haben. Dass sie den Abgeordneten im Innenausschuss dazu bisher nicht persönlich Rede und Antwort stehen will, ist für die Opposition im Bundestag ein Skandal. Doch auch aus den Reihen der Koalitionspartner ist vereinzelt Kritik zu hören — vor allem als Faeser am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche nicht persönlich bei einer Sitzung des Innenausschusses zum Thema erscheint.

Aufgetaucht ist die Ministerin dann am Donnerstag aber doch — allerdings nicht im Ausschuss, sondern im Plenum des Bundestages. In ihrer Rede zum Etat ihres Ministeriums für das kommende Jahr holt sie zum Gegenschlag aus: „Ja, es stimmt leider, in diesem Haushalt geht es viel ums Sparen. Was wir uns aber vor allem sparen sollten, ist Theaterdonner. Ich verstehe ja, dass sie in den kommenden Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen“, sagt Faeser.

Faeser kontra Union

Konkret geht es um den Vorwurf der Union, die 53–jährige Juristin habe den früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, 2022 vorschnell von seinem Posten abberufen. Grund für die Entlassung waren bis heute unbewiesene Behauptungen von Jan Böhmermann, Schönbohm habe über Umwege indirekte Verbindungen zum russischen Geheimdienst.

Weil die Ministerin mit dem, was die zuständige Abteilung ihres Hauses bei den disziplinarrechtlichen Vorermittlungen über Schönbohm damals zusammengetragen hatte, wohl unzufrieden war, soll sie angeregt haben, noch einmal gründlicher zu suchen. Das geht aus einem internen Vermerk hervor, den die „Bild“-Zeitung veröffentlicht hat: „Nochmal BfV abfragen“, heißt es darin — BfV steht für das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Konkrete Hinweise darauf, dass sie, wie von Kritikern angedeutet wird, den Inlandsgeheimdienst auf Schönbohm angesetzt habe, sind aber nicht aufgetaucht. Die Ministerin betont nun am Rednerpult im Plenum, es seien „keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden“.

Faeser bleibt Sitzungen fern

Weil die Innenministerin bereits bei einer ersten Sondersitzung zu den Vorgängen im Innenausschuss gefehlt hatte, war für Donnerstag eine weitere Sitzung anberaumt worden. Doch wie zuvor ließ sich Faeser von einer Untergebenen vertreten. Für den innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU) zeigt dies, dass die Ministerin zu keinem Zeitpunkt vorgehabt habe, dem Ausschuss Rede und Antwort zu stellen. Faesers Vorgehen nähere den Verdacht, dass sie etwas zu verbergen habe.

„Das ist bei einem so ernstzunehmenden Verdacht, nämlich den Verfassungsschutz für bestimmte Zwecke zu instrumentalisieren, schlicht nicht akzeptabel“, so Throm. Die Unionsfraktion gerate so an ihre Grenzen, „mit normalen parlamentarischen Mitteln hier Aufklärung von der Ministerin zu erlangen“. Kritik kam auch von CSU–Generalsekretär Martin Huber: „Anstatt die Vorwürfe aufzuklären, missachtet Nancy Faeser mit an den Haaren herbeigezogen Begründungen das gesamte Parlament“, sagte Huber.

Auch innerhalb der Koalition gibt es Kritik

Unabhängig von den Sondersitzungen hätte Faeser zudem am 27. September bei einer regulären Regierungsbefragung im Bundestag Rede und Antwort stehen müssen. Doch auch diesen Termin hat Faeser schon jetzt abgesagt. Als Grund gab sie einen Termin beim EU–Rat in Brüssel an, der allerdings erst am 28. September stattfindet. Für ihre Befragung im Bundestag wählte Faeser nach übereinstimmenden Medienberichten einen Ausweichtermin — im Dezember.

Auch innerhalb der Koalition gibt es vereinzelt kritische Stimmen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sagte der „Bild“-Zeitung: „Mit jedem weiteren Tag, an dem sich die Innenministerin nicht zu den ungeheuerlichen Anschuldigungen erklärt, macht Frau Faeser das Problem nur noch größer.“ Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dass Faeser einen Geheimdienst benutzt habe, „um gegen einen missliebigen Mitarbeiter vorzugehen“, wäre dies „in einem Rechtsstaat jedenfalls unverzeihlich“.

SPD stellt sich hinter Faeser

Die SPD stellt sich hinter Nancy Faeser, die am 8. Oktober 2023 als SPD–Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen antritt. Die Vorwürfe der Union, dass angeblich der Inlandsgeheimdienst instrumentalisiert worden sei, weist die SPD nach Angaben der dpa zurück. Es sei „ungeheuerlich“, dass der Vorwurf erneut in den Raum gestellt werde, sagte SPD–Innenpolitiker Sebastian Hartmann. Dies sei in der Sitzung am Donnerstag eindeutig dargelegt worden.

Schon im Herbst 2022 war die Abberufung Schönbohms von politischen Gegnern kritisiert worden. Dass das Thema jetzt, zu einem für Faeser ungünstigen Zeitpunkt, wieder hochkocht, hat mit einer nun erhobenen Schadenersatz–Klage Schönbohms zu tun. Der will seinen Ruf wiederherstellen und nachweisen, dass das Innenministerium — wie er es sieht– ihm gegenüber seine beamtenrechtliche Fürsorgepflicht verletzt hat.