In Nahost werden die Karten neu gemischt

Israel verlor bei dem Angriff vom Samstag seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit, der den Feinden des jüdischen Staates mehr als ein halbes Jahrhundert lang Respekt einflößte. Damit ist es vorbei. Israels Hightech-Armee wurde von Terroristen überrascht, die auf Mopeds durch den Grenzzaun von Gaza fuhren. Die Hamas-Leute sind für viele Araber nun Helden. Sie haben dem übermächtig erscheinenden Israel eine Niederlage beigebracht und die Palästinenser-Frage wieder auf die Tagesordnung gesetzt.

Lösungen sind jetzt allerdings noch schwieriger als vorher, denn die Hamas spricht Israel das Existenzrecht ab. In Israel kann sich Premier Benjamin Netanjahu nach der Demütigung keine Zugeständnisse an die Palästinenser leisten. Und der Iran profiliert sich als Schutzmacht der Palästinenser. Die Islamische Republik finanziert und bewaffnet die Hamas und hat nun nach der Hisbollah im Libanon und den Huthis im Jemen eine dritte schlagkräftige Hilfstruppe in der Region.

Doch die Entwicklung im Nahen Osten läuft nicht zwangsläufig auf einen großen Krieg um das Überleben Israels und auf eine Vormachtstellung des Iran hinaus. Der Iran und Hamas könnten eine Pyrrhussieg errungen haben. Im Iran gibt es bereits Proteste gegen das teure Engagement des Regimes in Gaza, Syrien, Irak, Libanon und Jemen. Der Hamas steht ein israelischer Vergeltungsfeldzug bevor, bei dem sie klar unterlegen ist. Der Überraschungseffekt ist passé. Mopeds sind wehrlos gegen Kampfflugzeuge. Und mit Blick auf den „großen Satan“ USA haben Iran und Hamas mit dem Angriff auf Israel strategisch das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich den Abzug der Amerikaner aus dem Nahen Osten. Die Entsendung eines US-Flugzeugträgers ist ein erstes Beispiel dafür. Im Nahen Osten werden die Karten neu gemischt ‐ aber noch ist nicht gesagt, wer die Trümpfe halten wird.