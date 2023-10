In Deutschland sind vergleichsweise wenige Ukrainerinnen in Arbeit

Migration: Kaum ein anderes Wort löst derzeit in Deutschland so harte politische Debatten aus wie dieses. Die Zuwanderungszahlen sind auf neue Höchststände geklettert, gleichzeitig fehlen Fachkräfte, auch weil Migranten und Geflüchtete offensichtlich nicht in ausreichendem Maße den Weg in den Arbeitsmarkt finden. Doch woran liegt es, dass die Beschäftigungsquote von Migranten hierzulande deutlich unter der von Nicht-Zugewanderten liegt? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Wie viele Migranten und Geflüchtete sind 2022 nach Deutschland gekommen?

Sowohl die Zahl der Zuwanderer als auch die der Geflüchteten ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht in ihrem aktuellen Migrationsbericht von 641.100 dauerhaften Zuwanderern aus. Dazu kommen rund 1,1 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die nach der sogenannten Massenzustromrichtlinie in der Europäischen Union bleiben können.

Auch die Zahl der Asylanträge ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ‐ auf 244.132 (2021: 190.816). In diesem Jahr wurden nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bis Ende September bereits 251.213 Asylanträge gestellt, also noch einmal mehr als in den Jahren zuvor. Während der Corona-Pandemie, vor allem im Jahr 2020, war die Zahl der Asylbewerber deutlich niedriger.

Wie viele Migranten gehen einer Beschäftigung nach?

Laut OECD ist die Beschäftigungsquote von Migranten in Deutschland im vergangenen Jahr um 1,5Prozentpunkte auf 69,6 Prozent gestiegen. In den 38 OECD-Mitgliedsländern lag sie im Durchschnitt bei 72,3 Prozent ‐ und damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Jahrzehnten. Auffällig ist allerdings, dass hierzulande, anders als in anderen Industrieländern, die Beschäftigungsquote von eingewanderten Menschen deutlich geringer ist als die der Nicht-Zugewanderten ‐ und zwar um 9,1 Prozentpunkte. Bei Frauen, speziell bei Müttern, ist die Abweichung besonders groß. Während 73 Prozent der in Deutschland geborenen Frauen mit einem Kind unter vier Jahren in Arbeit sind, haben nur 42 Prozent der im Ausland geborenen Mütter mit einem kleinen Kind einen Job. „Bei Männern war die Erwerbsintegration ein Erfolg, bei Frauen nicht“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andreas Nahles vor Kurzem in Berlin. Wenn es gelänge, den Unterschied bei den Beschäftigungsquoten von zugewanderten Frauen und Männern auf das Niveau von im Land Geborenen zu senken, wären laut OECD 500.000 Menschen mehr in Deutschland erwerbstätig.

Wie viele ukrainische Kriegsflüchtlinge haben in Deutschland eine Arbeit?

Die Zahlen dazu variieren. Nach BA-Angaben liegt die Beschäftigungsquote bei den Geflüchteten aus der Ukraine bei 19 Prozent. 155.000 Menschen hätten aktuell eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, 52.000 seien geringfügig beschäftigt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) veröffentlichte im Februar 2023 folgende Zahlen, die vor allem im Vergleich mit anderen europäischen Ländern interessant sind: In Deutschland hatten zu diesem Zeitpunkt 17 Prozent der ukrainischen Geflüchteten eine Arbeitsstelle, in Österreich und der Schweiz waren es 14 beziehungsweise zehn Prozent. Dagegen arbeiteten in den Niederlanden 70 Prozent, in Polen 66 Prozent. Die Daten sind allerdings nur eingeschränkt vergleichbar, weil die Angaben nicht alle gleich erfasst werden.

Wie erklären sich die abweichenden Beschäftigungsquoten?

Eine Ursache sind die unterschiedlichen Integrationsstrategien in den verschiedenen Ländern. Die Bundesregierung setzte bislang darauf, Geflüchteten erst einmal die Sprache beizubringen, bevor sie auf Jobsuche gehen. Nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben bereits rund 100.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einen Integrationskurs abgeschlossen, weitere 100.000 seien in den nächsten Monaten damit durch ‐ und könnten dann eine Arbeit aufnehmen. Nach verschiedenen Studien sind Sprachkurse allerdings kein Garant für gute Deutschkenntnisse. „Die besten Deutschkenntnisse haben Erwerbstätige“, heißt es in der Analyse der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bescheinigt den ukrainischen Geflüchteten einen guten Bildungsstandard, allerdings arbeite fast die Hälfte von ihnen in Jobs, für die sie formal überqualifiziert seien. Zudem verdienen sie unterdurchschnittlich. Die mittleren Bruttomonatsverdienste liegen mit 2550 Euro deutlich unter dem deutschen Durchschnitt (3516 Euro).

Welche Rolle spielt das Bürgergeld als Sozialleistung?

Das ist schwer zu sagen. Fakt ist, dass die Sozialleistungen für ukrainische Geflüchtete hierzulande höher sind als beispielsweise in Polen und Tschechien. Ein Paar mit zwei Kindern (sechs bis 13 Jahren) bekommt rund 1650 Euro Bürgergeld pro Monat, zudem werden die Kosten für eine angemessene Wohnung und fürs Heizen übernommen, und es gibt weitere Zuschläge. In Tschechien beispielsweise bekommen bedürftige ukrainische Erwachsene in den ersten fünf Monaten 200 Euro (für Kinder: 145 Euro), vom sechsten Monat an sind es nur noch 130 Euro. Dietrich Thränhardt, Politikwissenschaftler und Autor der FES-Analyse, weist allerdings darauf hin, dass in den Niederlanden viele Ukrainer in Arbeit sind, obwohl die Unterstützung dort relativ hoch sei. Ein weiterer Faktor könnte folglich die Bürokratie sein. Während es in Ländern wie Polen, Tschechien, Irland und den Niederlanden vergleichsweise einfach ist, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, sind in Deutschland unterschiedliche Ämter beteiligt, mit den entsprechenden Bearbeitungszeiten.

Wie will die Regierung die Beschäftigungsquote erhöhen?

Indem sie den „Jobturbo“ anwirft. Um Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen, sollen sie künftig auch bei geringeren Deutschkenntnissen in Arbeit vermittelt werden. Auf die Jobcenter kommt die Aufgabe zu, sie besser zu beraten und mehr Kontakt mit ihnen ‐ und auch potenziellen Arbeitgebern ‐ zu halten. Die Ampel-Koalition setzt auch auf die großen Unternehmen im Land. Sie sollen für eine Selbstverpflichtung gewonnen werden, dass sie Geflüchtete auf niedrigem Sprachniveau beschäftigen und berufsbegleitend qualifizieren. Unterstützung bekommen sie dabei von einem neuen „Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten“, dem BA-Vorstand Daniel Terzenbach.