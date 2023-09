Anfang der Woche glühten die Drähte zwischen Donald Trump und den republikanischen Führern im Kongress. Der Ex–Präsident dürfte darin auf ein Impeachment Joe Bidens gedrängt haben, den er in seinen Reden regelmäßig als „korrupt“ denunziert. Rache für die zwei Amtsenthebungsverfahren, denen Trump sich wegen der Ukraine–Affäre und dem Aufstand am 6. Januar 2021 stellen musste.

Speaker Kevin McCarthy räumte bei der Ankündigung des Biden–Impeachments ein, nicht viel Belastbares gegen den Präsidenten vorbringen zu können. Schon gar keine Beweise, dass er von den Geschäften seines Problem–Sohnes Hunter in der Ukraine und mit China persönlich profitiert haben könnte. „Es geht um Vorwürfe“, stellte der Republikaner–Chef klar.

Amerikanische Bevölkerung uninteressiert

Während die Öffentlichkeit in der Vergangenheit spürbar die Luft anhielt, als der Kongress Amtsenthebungsverfahren gegen Richard Nixon, Bill Clinton oder Trump eingeleitet hatte, gibt es außerhalb der rechten Echokammern nicht viel mehr als ein kollektives Schulterzucken.

Die Amerikaner sind mehr besorgt über die Amtstüchtigkeit des 80–jährigen Biden, als dass er sich des Hochverrats, der Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen schuldig gemacht hätte. Letzteres ist der Standard, den die Verfassung für die Anklage und Amtsenthebung eines Präsidenten, Richters oder Wahlbeamten im Repräsentantenhaus vorsieht.

Zu einem Prozess im Senat kommt es nur dann, wenn eine Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus die sogenannten „Impeachment–Artikel“ beschließt. Für eine Verurteilung werden dann Zweidrittel im Senat benötigt, den Bidens Demokraten kontrollieren. Nicht einmal im Repräsentantenhaus gilt eine Mehrheit für eine Anklage als wahrscheinlich. Der Speaker kann sich auf gerade eine Handvoll mehr Stimmen als die Demokraten stützen.

McCarthy in der Zwickmühle

Republikanische Abgeordnete aus wackligen Wahlkreisen, in denen Biden 2020 gewonnen hatte, haben bereits signalisiert, dass sie ohne handfeste Beweise ein Impeachment nicht unterstützen wollen. Gewöhnlich reichte das, einen Speaker davon abzubringen, einen solchen Kurs einzuschlagen.

Doch McCarthy befindet sich in einer Zwickmühle. Die gleiche Handvoll an Abgeordneten könnte ihn umgekehrt seinen Job kosten. Der rechtsradikale „Freedom Caucus“ hatte seine Wahl zum Speaker im Januar in vierzehn Wahlgängen verhindert. Erst nachdem er sich den Forderungen des Trump–nahen Flügels gebeugt hatte, kamen die nötigen Stimmen zusammen.

Das Weiße Haus reagierte gelassen. „Speaker McCarthy sollte den extremen, rechtsextremen Abgeordneten nicht nachgeben“, sagte Sprecher Ian Sams zu der Ankündigung des Impeachment–Verfahrens und einem drohenden Regierungsstillstand. „Die Konsequenzen für das amerikanische Volk sind zu ernst“.