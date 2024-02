Immobilien-Experten warnen: „Wer heute baut, geht bankrott“

Vergnügungssteuerpflichtig war dieser Termin für Bauministerin Klara Geywitz mit Sicherheit nicht. Da müht sich die SPD-Politikerin mit dem wieder etablierten Ministerium seit mehr als zwei Jahren, den Wohnungsbau in Schwung zu bringen - und was passiert? Genau das Gegenteil: Der Wohnungsbau bricht ein, Vertreter der Baubranche warnen vor finsteren Zeiten. Oder, wie es Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) formulierte: „Wer heute baut, geht bankrott.“ Die sogenannten Immobilienweisen übergaben am Dienstag in Berlin ihr Frühjahrsgutachten an Ministerin Geywitz. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Situation am Bau.

Wie wirkt sich die Situation der Bauwirtschaft auf den Wohnungsbau aus?

Negativ. Die Immobilienweisen warnten vor einem „dramatischen Einbruch bei Wohn-Fertigstellungen“. Laut ZIA-Präsident Mattner werden bis 2025 rund 720.000 Wohnungen fehlen, bis 2027 könnten es 830.000 sein. Die Krisenentwicklungen der vergangenen Jahre - vor allem die hohen Preise für Baumaterial und die Zinsentwicklung haben die Baubranche in eine schwierige Lage gebracht. Dazu kommt der Unwille der politisch Verantwortlichen, auf Auflagen und Einnahmen, die bislang aus dem Bau geflossen sind, zu verzichten. Das hat zur Folge, dass in Deutschland trotz des großen Bedarfs an Wohnraum weniger gebaut wird als noch vor einigen Jahren. Die Ampel-Koalition hatte sich 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zum Ziel gesetzt, davon ist sie weit entfernt.

Warum rentiert sich der Wohnungsbau nicht mehr?

Um auf eine Schwarze Null zu kommen, müssten die Unternehmen eine Durchschnittsmiete von 21 Euro erzielen. „Das ist nicht möglich“, sagte Mattner. Ein wesentlicher Grund dafür seien - neben der rasch gestiegenen Zinsen - die hohen staatlich bedingen Kosten beim Wohnungsbau, die sich in Deutschland auf rund 37 Prozent summierten. Diese „Staatsquote“ setze sich aus Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, energetischen Anforderungen, kommunalen Anforderungen und Opportunitätskosten Sozialer Wohnungsbau zusammen. Zum Vergleich: In Österreich liegt sie bei sieben Prozent, in Frankreich bei 19 Prozent und in den Niederlanden bei 34 Prozent. Wenn es hierzulande gelänge, sie auf 22 Prozent zu drücken, könnten laut Frühjahrsgutachten die Neubaumieten auf 17,9 Euro pro Quadratmeter sinken. „Es ist der Staat, der hier die fette Beute macht“, kritisierte Mattner. Auch der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld, der Finanzminister Christian Lindner (FDP) berät, forderte, die „strukturellen Rahmenbedingungen“ zu verbessern. Das Wachstumschancengesetz sei ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber berät am Mittwochabend der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat - wegen der Blockade der unionsgeführten Länder.

Was würde der Immobilienbranche helfen?

Dem ZIA geht es vor allem um drei Forderungen: Die Kommunen sollten temporär, Mattner nannte den Zeitraum von zwei Jahren, auf die Grunderwerbsteuer und/oder auf „kommunale Abschöpfungen beim Wohnungsbau“ - etwa auf den von einem Unternehmen finanzierten Bau einer Kita in einem Neubaugebiet - verzichten. Das wäre der „Superturbo“ für den Wohnungsbau und die Ökonomie insgesamt, so Mattner. Zudem dringt der ZIA auf ein KfW-Förderprogramm, das die Zinsen auf zwei Prozent reduziert. So ließen sich bei einer Fördersumme von drei Milliarden Euro 100.000 zusätzliche Wohnungen realisieren. „Neun Milliarden Euro brächten mit 300.000 Extra-Wohnungen die wichtige Wende für den Wohnungsmarkt“, sagte Mattner. Zudem seien die steuerlichen Anreize über die degressive Afa (Absetzung für Abnutzung) „unverzichtbar“. Die sind allerdings Teil des Wachstumschancengesetzes, das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Geywitz zeigte einerseits Verständnis für die Kommunen, die mittels Grundsteuer auch die Daseinsvorsorge finanzierten. Gleichzeitig forderte sie von den Ländern zu prüfen, welchen Beitrag sie durch die Senkung der Grunderwerbssteuer leisten könnten. „6,5 Prozent von Nichts ist auch Null“, sagte sie mit Blick auf die Stornierungswelle im Wohnungsbau. Zum Ende des Jahres 2023 meldete laut Frühjahrsgutachten fast jedes zweite Unternehmen einen Auftragsmangel.

Was macht die Bundesregierung, um die Krise zu entschärfen?

Das Bauministerium versucht über Geld und Gesetzesänderungen, den Wohnungsbau wieder in Schwung zu bringen und zu vereinfachen. Beispiel sozialer Wohnungsbau: Dafür nimmt der Bund 3,8 Milliarden in diesem Jahr und 18 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 in die Hand. Die Zahl der Sozialwohnungen hierzulande sinkt von Jahr zu Jahr, da sie nach einem gewissen Zeitraum aus der Sozialbindung fallen. Diese Tendenz lässt sich wohl nicht aufhalten, aber verlangsamen. Darüber hinaus setzt Geywitz auf verschiedene kleinere Förderprogramme, um zu mehr Wohnraum zu kommen. Seit Dienstag können beispielsweise bei der staatlichen Bank KfW wieder Fördergelder für einen klimafreundlichen Neubau oder den altersgerechten Umbau einer Immobilie gestellt werden. Diese Programme gab es bereits 2023, mussten aber, weil die Mittel ausgeschöpft waren, überraschend eingestellt werden. Auch „genossenschaftliches Wohnen“ wird mit zinsgünstigen Krediten unterstützt, zudem sollen von diesem Jahr an junge Menschen, die eine alte Immobilie kaufen, unterstützt werden.

Was ist mit der Novelle des Baugesetzbuches?

Die wollte das Bauministerium eigentlich bis Ende 2023 auf den Weg bringen. Die Novelle soll unter anderem dazu beitragen, dass zusätzliche Bauflächen mobilisiert werden können und Nachverdichtungen in Innenstädten einfacher werden. Zudem geht es um schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wenn die Länder nicht mitziehen, dürfte es für Geywitz dennoch schwierig werden, ihre Vorhaben in die Praxis umzusetzen. Der Föderalismus sei eine große Herausforderung, räumte sie am Dienstag ein.