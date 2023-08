Im Notfall keine Gebühr

inderärztepräsident Thomas Fischbach ist offenbar ein Freund der direkten Ansprache. Seinen Vorschlag, eine Gebühr für Notfallbehandlungen zu fordern, begründete er damit, dass die Notfallversorgung nicht dafür da sei, dass Eltern, die unter Woche keine Zeit hätten, dann die „Pickel am Po der Kinder“ behandeln lassen. Damit hat er zwar zweifelsohne recht, aber seine Wortwahl dürfte dem einen oder anderen missfallen. Denn die meisten Mütter und Väter kommen mit ihren Kindern nicht wegen Hautunreinheiten in die Notaufnahme, sondern weil sie schlicht nicht beurteilen können, ob ihr Kind ein Notfall ist. Von ihnen eine Gebühr zu verlangen, könnte dazu führen, dass Eltern, die auf jeden Euro achten müssen, den Weg in die Notaufnahme zu lange hinauszögern — im schlimmsten Fall mit fatalen Folgen. Die Not der Notaufnahmen sollte deshalb nicht über eine Art Eintrittsgeld gelindert werden.

Dass etwas passieren muss, ist aber längst bekannt. Ärzte, Pfleger und Patienten klagen seit Jahren über die Zustände in den Rettungsstellen: das Klinikpersonal vor allem über die Arbeitsbelastung, die Patienten über allzu lange Wartezeiten. Es gibt Vorschläge einer Expertenkommission, wie die Misere in den Griff zu bekommen wäre, doch bis sie umgesetzt sind, wird es dauern. Denn in Deutschland fehlen die Strukturen, die es bräuchte, um Patienten über Telefon und Telemedizin so zu steuern, dass nur die echten Notfälle in den Notaufnahmen ankommen. Auch Personal– und Finanzierungsfragen sind offen.

Solange Politik und Ärztevertreter über die großen Probleme debattieren, bleiben die kleinen Schritte, die jeder machen kann, um das Notfallsystem nicht weiter zu strapazieren. Wer bereits am Freitag merkt, dass es ihm hundsmiserabel geht, sollte eben nicht bis zum Wochenende warten und dann schnurstracks in die Notaufnahme marschieren. Und auch das könnte helfen: Erst einmal die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, die 116117, wählen, wenn ersichtlich ist, dass nicht die Hand ab ist, sondern nur ein Schnitt im Finger. Wenn mehr Patienten das von sich aus beherzigen würden, dann kämen Ärzte auch nicht auf die Idee, eine Gebühr für den Notfall zu fordern.