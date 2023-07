— Ricarda Lang musste erst mal kräftig Luft holen, um dann zu erklären, was es nach Auffassung ihrer Partei eigentlich gar nicht geben dürfte — eine Zusammenarbeit mit der ungeliebten AfD. Und dass eine Kooperation zwischen Grünen und AfD auch noch ausgerechnet in ihrem eigenen Bundestagswahlkreis Backnang in Baden–Württemberg über die politische Bühne ging, erhöhte Pulsschlag und Erklärungsnot der grünen Bundes–Chefin zusätzlich.

Als Lang am Sonntagabend im ARD–Sommerinterview damit konfrontiert wurde, dass Grünen–Gemeinderäte in Backnang bereits vor Monaten einem Antrag der AfD auf Zuschüsse für ein Theater zugestimmt hatten, blieb der grünen Frontfrau nichts anderes übrig, als immer wieder zu erklären, dass man den Vorgang intern aufklären werde. Auf mehrmalige Nachfragen, ob es auch personelle Konsequenzen geben würde, blieb Lang eine klare Antwort allerdings schuldig.

Auch die Linken mit Zusammenarbeit der AfD

Doch Lang war am Sonntagabend nicht alleine, als es darum ging, der unangenehmen Konfrontation mit der politischen Wirklichkeit auf Kommunalebene auszuweichen. Auch Martin Schirdewan (Parteichef der Linken) tat sich schwer damit zu erklären, warum seine Parteifreunde in Waren und Neubrandenburg (beides Mecklenburg–Vorpommern) bereits in den Jahren 2020 und 2022 AfD–Anträgen zugestimmt beziehungsweise einen AfD–Politiker sogar zum Vorsitzenden eines Ausschusses gewählt hatten. Schirdewan hatte die AfD zuvor als „Feinde der Demokratie“ bezeichnet, denen CDU–Chef Friedrich Merz mit seiner Brandmauer–Relativierung auf Kommunalebene den Weg ebnen würde.

Schirdewan stufte die Vorgänge in Mecklenburg–Vorpommern als Einzelfälle ein und betonte die ansonsten geschlossene Ablehnung jeglicher Art der Zusammenarbeit mit der AfD.

CDU kritisiert Doppelgesichtigkeit

Die CDU ging aber natürlich trotzdem genüsslich auf die Auftritte Langs und Schirdewans ein: „Die linken Parteien sollen mal lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren“, kritisierte der CDU–Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor die „perfide Doppelgesichtigkeit“ von Lang und Schirdewan.

Friedrich Merz sei bei seinen Äußerungen zur AfD bewusst falsch verstanden und fehlinterpretiert worden, sagte Amthor. In seine Kritik bezog der CDU–Politiker auch SPD–Generalsekretär Kevin Kühnert ein. Der hatte die Merz–Aussagen als „Tabubruch“ bezeichnet — und dabei offenbar vergessen, dass auch die SPD in Waren an der Müritz im dortigen Stadtparlament schon mit der AfD zusammen abgestimmt hatte.

Klarer Kurs mit AfD auf kommunaler Ebene schwierig

Gelassener als sein Parteichef Schirdewan sieht übrigens das Linken–Urgestein Gregor Gysi die Vorgänge rund um die AfD in den Kommunalvertretungen. „Da gab es immer schon Formen der Zusammenarbeit“, betonte Gysi und bewegte sich mit seiner Einschätzung eher schon auf der Merz–Linie. Dagegen forderte der grüne baden–württembergische Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich eine klare Linie der Abgrenzung zur AfD für alle demokratischen Parteien und Bürgermeister auf kommunaler Ebene. Die Haltung gegenüber der AfD sollte eindeutig sein, um ein Signal zu setzen und möglichen Missverständnissen vorzubeugen.