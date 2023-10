Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) hat einen alarmierenden Bericht veröffentlicht. Demnach sind wegen der hohen Energiekosten für Heizen, Warmwasser und Strom 43 Prozent aller Haushalte durch die Kosten überlastet und von Armutsrisiko bedroht. Im untersten Quintil (20 Prozent) nach Einkommen sind laut Sachverständigenrat sogar 87 Prozent von Armut bedroht.

Laut Bericht sind die Energiekosten (gemessen als Summe der durchschnittlichen monatlichen Abschlagszahlungen für Heizung, Warmwasser und Strom) seit Beginn der Energiekrise im März 2022 bis zum Juni 2023 im Median um 52 Euro gestiegen. Das entspricht einem relativen Anstieg von 33 Prozent. In dem Papier heißt es dazu: "Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den Haushaltstypen, insbesondere wenn man die Energiekosten ins Verhältnis zum Haushaltseinkommen setzt."

Moderater Anstieg für Energiekosten bei reichen Menschen

Demnach sind die Energiekosten "im ärmsten Einkommensquintil mit 45 Euro fast so stark angestiegen wie in den beiden reichsten Quintilen mit je 50 Euro", so die Experten des Sachverständigenrates. Die Erklärung der Wissenschaftler: "Einkommensstarke Haushalte verzeichneten insbesondere deswegen einen verhältnismäßig moderaten Anstieg bei den Energiekosten, weil sie über mehr Möglichkeiten zur Kostenvermeidung verfügen."

Demnach wohnen wohlhabende und reiche Menschen "häufiger in Gebäuden mit hohem energetischem Standard und verfügen öfter über Heizsysteme, deren Energieträger weniger stark von den Preissteigerungen betroffen waren, wie zum Beispiel Wärmepumpen".

Einkommensschwache Haushalte hingegen wohnen häufiger zur Miete und können damit nicht über ihre Heizungsart entscheiden. Außerdem weisen Mietwohnungen "im Durchschnitt einen schlechteren energetischen Zustand auf als Eigentumswohnungen". Dazu kommt, dass Mietwohnungen "häufiger mit Energieträgern beheizt werden, die in der Energiekrise einen besonders hohen Preisanstieg erfahren haben". Dies gelte insbesondere für Erdgas, Fernwärme und Heizöl.

Warnung vor fehlerhafter Nebenkostenabrechnung

Die Daten "zeichnen ein beunruhigendes Bild mit Blick auf die Energiekostenbelastung von Haushalten" heißt es in dem Bericht weiter. Zudem sei es möglich, dass die „Gaspreise im Winter wieder anziehen und sich dadurch für die Verbraucherinnen und Verbraucher erneut ein Kostendruck entfaltet“.

Wegen der zeitlichen Verzögerung bei Abrechnung der Kosten für Heizung und Warmwasser über die Nebenkosten befürchten die Forscher zudem, dass bei "betroffenen Haushalten noch über einen längeren Zeitraum mit Änderungen der Abschlagszahlungen zu rechnen sein könnte". Was das bedeutet, werden Millionen Deutsche in den kommenden Tagen und Wochen spüren, wenn die Nebenkostenabrechnung für 2022 im Briefkasten liegt.

Lohnt ein Wechsel vom Stromanbieter?

Hier raten die Experten, genau hinzusehen: "Sechs beziehungsweise drei Prozent derjenigen Haushalte, die ihre Abrechnungen geprüft haben, geben an, Fehler auf der Abrechnung für Heizung und Warmwasser beziehungsweise Strom entdeckt zu haben." Die häufigsten Fehlerquellen laut Sachverständigenrat: Allgemeine Rechenfehler, ein falsch erfasster Zählerstand und eine falsche Berücksichtigung von im Voraus gezahlten Abschlägen.

Die Wissenschaftler raten daher, die Nebenkostenabrechnung genau zu überprüfen. Zudem sollten Verbraucher über einen Wechsel von Strom- und Wärmeverträgen nachdenken, um "stärker von den inzwischen gesunkenen Verbraucherpreisen für Strom und Wärme (insbesondere Gas) zu profitieren".