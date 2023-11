Auch wenn die Lage ernst ist: Dass Kanzler Olaf Scholz nach den Verhandlungen mit den Regierungschefs der Länder von einem „sehr historischen Moment“ spricht, klingt ein wenig witzig.

Die Runde hat sich vor allem auf Verfahrensbeschleunigungen und Prüfaufträge verständigt. Um darin das „Historische“ zu erkennen, braucht es wohl Schlafentzug.

In der Praxis wird sich erst einmal wenig verändern ‐ außer, dass die Länder mit mehr Geld vom Bund für die Geflüchteten rechnen können und Asylbewerber selbst mit weniger.

Natürlich, es ist nicht nichts, worauf sich Ministerpräsidenten und Kanzler beim Migrationsgipfel verständigt haben. Im Bestfall werden, das entsprechende Personal vorausgesetzt, Asyl- und Gerichtsverfahren deutlich verkürzt.

Zudem reduzieren sich die Ausgaben von Ländern und Kommunen für Migranten, wenn es weniger finanzielle Unterstützung gibt. Vielleicht senken diese Vorhaben auch die Attraktivität Deutschlands als Zielland von Geflüchteten, wie Politiker von Union, SPD und der FDP hoffen.

Doch im Lichte der Erwartungen, die in jüngster Zeit von der Bundesregierung geschürt wurden, sind die Ergebnisse des Migrationsgipfels kaum positiv zu bewerten.

Weder werden die Abschiebungen „im großen Stil“, die Scholz im „Spiegel“ angekündigt hat, möglich sein noch ist davon auszugehen, dass der Zustrom von Geflüchteten kurzfristig nachlassen wird. Warum auch? ‐ abgesehen vom Winterwetter.

Die Beschlüsse enthalten nichts, was unmittelbar nach außen wirkt. Auch die Prüfung von Asylverfahren in Drittstaaten, auf die sich der Kanzler und die Länderchefs verständigt haben, führt so lange zu keinem Ergebnis, solange die Grünen an der Bundesregierung beteiligt sind. Sie hatten ja schon Mühe, die auf EU-Ebene geplanten Verschärfungen für Migranten mit kaum Aussicht auf Asyl zu akzeptieren.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass der Kanzler kleine Erfolge großredet. Der Druck auf ihn wird allerdings auch nach diesem „sehr historischen Moment“ anhalten. Einerseits wegen der echten Notlage vieler Städte und Gemeinden, andererseits wegen der politischen Vorteile jener, die nicht auf der Regierungsbank sitzen.