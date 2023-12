Krieg in Nahost

Hilfsorganisationen schlagen Alarm: „Horror“ im Gazastreifen

Gaza

Palästinenser inspizieren nach einem israelischen Luftangriff ein zerstörtes Haus. (Foto: Abed Rahim Khatib/dpa )

Israel intensiviert den Krieg gegen die islamistische Hamas in Gaza. Hilfsorganisationen warnen vor dramatischen Zuständen in dem Küstengebiet. Sie mahnen zudem mehr Schutz für Zivilisten an.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 15:20 Von: Deutsche Presse-Agentur