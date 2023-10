„Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Wer über den Wahlkampf von Nancy Faeser in Hessen sinniert, könnte auf dieses Fußballer-Zitat kommen ‐ und zwar nicht nur, weil Faeser als Bundesinnenministerin auch für Sport zuständig ist. Ihr Vorhaben, als Spitzenkandidatin der SPD gegen den 51-jährigen CDU-Amtsinhaber Boris Rhein anzutreten, stand von Anfang an unter keinem guten Stern.

Als Faeser im Februar 2023 nach Monaten des Herumlavierens offiziell ihre Kandidatur für Hessen bekannt gab, war die Ampel-Koalition in Berlin nur noch wenige Wochen von einem 30-stündigen Koalitionsausschuss entfernt.

Keine Wechselstimmung in Hessen

Soll heißen: Die Stimmung in der Bundesregierung war wegen der Dauerreibereien schon so im Keller, dass im Landtagswahlkampf kein Rückenwind aus Berlin für die Ampel-Parteien zu erwarten war. Für Faeser schon gar nicht, da sie als Ministerin für die Fehler der Regierung mitverantwortlich ist. Aber das ist längst nicht der einzige Grund, warum die SPD-Politikerin in Hessen wohl scheitern wird.

Ein anderer ist die nicht vorhandene Wechselstimmung in Hessen. Boris Rhein, der im Mai 2022 als Nachfolger von Volker Bouffier zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, liegt in den Umfragen weit vorne. Mit 30 Prozent plus kann die CDU an diesem Sonntag rechnen, sollten die Meinungsforscher nicht komplett daneben liegen. Für die SPD ist wohl bestenfalls Platz zwei möglich, in einem engen Rennen mit den Grünen und der AfD, die in etwa gleichauf liegen könnten. Dass die FDP den Sprung über die Fünfprozenthürde schafft, ist nicht sicher. Ähnlich sieht es für die Freien Wähler aus, noch ein wenig schlechter für die Linken.

Faesers schwieriger Spagat als Innenministerin

Aus diesen Prognosen herauszulesen, „dass sich da noch viel bewegen kann“, wie es Faeser vor Kurzem in einem Interview formuliert hat, ist optimistisch, nicht unbedingt realistisch. Denn ihren Wunsch, in Wiesbaden eine Ampel-Regierung wie im Bund zu schmieden, dürften derzeit nicht allzu viele Hessen teilen. Die Zustimmungswerte für die Bundesregierung sind auf einem Tiefstand. Das trifft auch den Grünen-Spitzenkandidaten in Hessen, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der gerne vom kleinen Koalitionspartner der CDU zum Ministerpräsidenten aufsteigen würde. Doch auch danach sieht es im Moment nicht aus.

Für Faeser geht es in Hessen jedoch nicht nur um Sieg oder Niederlage bei einer Landtagswahl. Mit ihrer Kandidatur hat sie an ihrem eigenen Stuhl als Bundesinnenministerin gesägt. Selbst die Koalitionspartner im Bund sahen es nicht mit Wohlwollen, dass eine Ministerin, die derzeit einiges zu tun hat, beispielsweise in der Migrationspolitik, gleichzeitig im Wahlkampf in Hessen unterwegs ist.

Faeser will bei Niederlage im Amt bleiben

Auf noch weniger Verständnis stieß die Ankündigung der Bundesinnenministerin, bei einer Niederlage in Hessen in Berlin im Amt bleiben zu wollen. In diesem Zusammenhang fiel immer wieder der Name Norbert Röttgen, der vor elf Jahren nach seiner Niederlage als CDU-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen Bundesumweltminister bleiben wollte. Drei Tage nach seinem Wahldesaster entließ ihn die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Wie angreifbar sich Faeser mit ihrer Kandidatur gemacht hat, zeigte sich in den vergangenen Wochen immer wieder. Knapp ein Jahr nach der umstrittenen Versetzung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, musste sich die Amtschefin gegen Mobbingvorwürfe verteidigen und stundenlang Fragen im Innenausschuss beantworten. Und anders als für Faeser ist für die Union die Sache damit nicht erledigt.

Doppelrolle schadet ihr im Wahlkampf

Auch die Härte, mit der die Migrationsdebatte derzeit geführt wird, lässt sich sowohl durch die Landtagswahlen in Bayern und Hessen als auch durch die Doppelrolle der SPD-Politikerin erklären. Wer ihr im Landtagswahlkampf schaden will, muss nur über die hohen Migrationszahlen und die Versäumnisse der Politik sprechen. Auch wenn Faeser ein ums andere Mal darauf verweist, dass sie Vorhaben vorantreibt, die in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurden, ist das Problem mit ihrem Namen verbunden. Vor wenigen Tagen dann die Aufregung wegen eines Wahlkampfvideos ihrer SPD, in dem der hessischen CDU unterstellt wird, mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Faeser hat es gestoppt, dennoch bleibt es an ihr kleben.

„Mein Herz ist in Hessen“, hatte die 53-Jährige zur Begründung ihrer Kandidatur gesagt. Mit Blick auf ihre Lebensumstände ist diese Aussage nachvollziehbar, lebt sie doch mit ihrem Mann und Sohn in Schwabach im Taunus. Dort ist sie aufgewachsen und trat mit 18 Jahren, noch vor ihrem Jura-Studium in Frankfurt, in die SPD ein.

Wie geht es für Faeser weiter?

Wenn Kommunen klagen, wie sehr ihnen die hohen Flüchtlingszahlen zu schaffen machen, verweist Faeser gerne auf ihre eigene kommunalpolitische Erfahrung ‐ und dass ihr die Nöte von Städten und Gemeinden bewusst seien. Als Innenministerin hat sie im Frühjahr jedoch klar gemacht, dass der Bund den Kommunen nicht noch mehr Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen will.

Wie es für sie weitergeht, sollte am Sonntagabend die SPD die Wahl in Hessen verlieren? Kann sich Faeser dann wieder an den Regierungstisch setzen, als wäre nichts gewesen? Über diese Frage entscheidet letztlich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sie vom hessischen Landtag in sein Kabinett geholt hat. Eine SPD-Ministerin in seiner Regierung, die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, hat er bereits durch einen Mann, Boris Pistorius, ersetzt. Wenn Scholz von seinem Wahlversprechen eines paritätisch besetzten Kabinetts nicht noch weiter abrücken will, müsste Faeser durch eine Frau ersetzt werden.