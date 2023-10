Paukenschlag bei Twitter: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verlässt die Online-Plattform X (vormals Twitter). Durch den „enormen Anstieg von Trans- und Queerfeindlichkeit, Rassismus, Misogynie, Antisemitismus und anderen menschenfeindlichen Inhalten“ sei „X für eine öffentliche Stelle kein tragbares Umfeld mehr“. Das teilt Ferda Ataman, Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, am Mittwoch mit. Die Behörde schreibt bei X zudem: „Wir haben beschlossen, X zu verlassen.“

Neben den genannten Gründen stelle sich „die Frage, welche Zielgruppen über X noch erreicht werden können“. Zudem sei „die Zahl der Hasskommentare so massiv angestiegen, dass wir dem nur noch mit einem hohen personellen Aufwand begegnen können. Es sei „fraglich, ob das mit Steuermitteln noch zu rechtfertigen ist“.

Mehr Diskriminierung seit Musk

Schuld an den nach Ferda Ataman schlimmen Zuständen ist vor allem Tesla-Chef Elon Musk. So hätten „Hate Speech und Desinformation besonders nach dem Eigentümerwechsel und Massenentlassungen bei Twitter zugenommen“. Dass Elon Musk aus dem „freiwilligen EU-Abkommen zur Bekämpfung von Desinformationen im Internet ausgestiegen“ sei, lasse zudem „darauf schließen, dass der Wille, Desinformationen entgegenzutreten, fehlt“.

So seien „zuvor gesperrte rechtsextreme Accounts“ wieder freigeschaltet worden. Auch hätten „sogenannte Troll-Fabriken, die prorussische Propaganda verbreiten, offenbar Verifikations-Häkchen gekauft, um ihre Reichweite zu erhöhen und Debatten zu beeinflussen“. Mittlerweile sei es „kaum noch möglich, seriöse von nicht-seriösen Quellen zu unterscheiden“.

Die Antidiskriminierungsstelle habe als staatliche Institution eine Vorbildfunktion, schreibt Ataman. Und weiter: „Deshalb ist ein Verbleib auf X für uns nicht länger vertretbar.“ Nun hofft Ataman, dass andere Behörden X ebenfalls verlassen. In der Mitteilung der Antidiskriminierungsstelle heißt es: „Alle Ministerien und andere öffentliche Stellen sollten sich fragen, ob es weiterhin tragbar ist, auf einer Plattform zu bleiben, die zu einem Desinformations-Netzwerk geworden ist und dessen Eigentümer antisemitische, rassistische und populistische Inhalte verbreitet.“

EU-Kommissar mit Brief an Musk

Bereits in der vergangenen Woche hätten mehr als 160 Rabbiner und Vertreter jüdischer Organisationen zum Boykott der Plattform aufgerufen. In deren Erklärung dazu hieß es: „X ist zu einem Nährboden für Antisemitismus geworden und stellt eine der größten Gefahren für Juden seit Jahren dar. Wenn sich nicht etwas ändert, wissen wir, was passieren wird: Hassreden und Radikalisierung sind immer die Vorstufe zur Gewalt.“

Bereits am Dienstag hatte EU-Kommissar Thierry Breton in diesem Zusammenhang einen Brief an Elon Musk auf X veröffentlicht und geschrieben: „Nach den Terroranschlägen der Hamas gegen haben wir Hinweise darauf, dass X/ Twitter zur Verbreitung illegaler Inhalte und Desinformation in der EU genutzt wird.“ Breton verwies auf das EU-Gesetz für digitale Dienste (DSA), das besagt, dass Dienste wie Facebook, X oder auch Google schärfer gegen illegale Inhalte vorgehen müssen. Ansonsten drohen den Betreibern hohe Geldbußen.