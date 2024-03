Konflikte

Habeck: Zeit vor Taurus-Abstimmung klug nutzen

Berlin/Chicago / Lesedauer: 1 min

Die Tage bis zur geplanten Abstimmung am Donnerstag „sollten wir klug nutzen“, appellierte Robert Habeck. (Foto: Britta Pedersen/dpa )

Der Streit um den Taurus kann innenpolitisch zur Zerreißprobe werden. Die Union will erneut über eine Lieferung an die Ukraine abstimmen lassen. Vizekanzler Habeck will eine Showdown verhindern.