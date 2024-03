Habeck sieht Deutschland auf Kurs bei den Klimazielen

Termine, bei denen es gute Nachrichten zu vermelden gibt, sind für Wirtschaftsminister Robert Habeck in den vergangenen Monaten eher rar gewesen. Der Jahreswirtschaftsbericht 2024 vor drei Wochen: kein Kracher für den Grünen. Die Stimmung in vielen Industriebranchen: eher mies. Umso schöner ist es für den Wirtschaftsminister, etwas Positives verkünden zu können: Deutschland könne seine Klimaziele für 2030 erreichen, gab Habeck am Freitagmorgen bekannt. Die Klimaschutzlücke, die sich zu Beginn seiner Amtszeit aufgetan habe, werde vollständig geschlossen. Umweltverbände reagierten auf die Zahlen, die vom Umweltbundesamt (UBA) berechnet wurden, mit Skepsis - ebenso wie die Unionsfraktion im Bundestag.

65 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990

„Wenn wir Kurs halten, dann sind wir durch“, sagte Habeck. Was er damit sagen wollte. Deutschland kann es schaffen, seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent - bezogen auf das Jahr 1990 - zu reduzieren, wenn die klimapolitischen Vorhaben konsequent umgesetzt werden. Beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien. Oder die Verbesserung der Ladeinfrastruktur, um mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. Oder auch der Austausch fossiler Heizungen.

UBA-Präsident Dirk Messner gab einen Rückblick auf 2023 und einen Ausblick auf die kommenden Jahre. 2023 wurden in Deutschland 10,1 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch im Jahr zuvor. In absoluten Zahlen waren das 673 Millionen Tonnen - und damit 76 Millionen weniger als 2022. Dies sei der stärkste Rückgang seit 1990, so Messner. Bis 2030 erwartet das Umweltbundesamt in seiner aktuellen Projektion einen Rückgang um knapp 64 Prozent im Vergleich zu 1990. Damit werde das deutsche Klimaziel für 2030 greifbar. Im UBA-Projektionsbericht von 2021 war nur eine Minderung von 49 Prozent erwartet worden.

Verkehrssektor als Sorgenkind des Klimaschutzes

Doch bei genauerer Betrachtung liegen auf den optimistischen Zahlen mehrere Schatten. Wie schon in den Jahren zuvor werden weder im Verkehrssektor noch im Gebäudesektor die Zielvorgaben erreicht. „Der Verkehrssektor bleibt das Sorgenkind des Klimaschutzes“, sagte Messner. Durch den Betrieb von Autos, Lastwagen, Flugzeugen und Zügen entstanden im vergangenen Jahr rund 13 Millionen Tonnen Treibhausgase mehr als im Klimaschutzgesetz vorgesehen (133 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente).

Auch im Gebäudesektor wurde die Zielvorgabe um 1,2 Millionen Tonnen Treibhausgas-Äquivalente überschritten, obwohl der Winter mild war und die Menschen wegen der hohen Energiepreise weniger geheizt haben. Messner zeigte sich jedoch optimistisch, dass das umstrittene Heizungsgesetz seine positive Wirkung entfalten werde - in Form des verstärkten Einbaus von Wärmepumpen. In den anderen Sektoren, unter anderem in der Industrie, der Energiewirtschaft und der Landwirtschaft wurden die Ziele hingegen übererfüllt.

Nicht ausreichendes Wirtschaftswachstum

Hinterfragt werden von Umweltverbänden und der Union die Gründe für die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im vergangenen Jahr. Habeck selbst räumte ein, dass das „nicht ausreichende Wirtschaftswachstum“ dazu beigetragen hat, den CO2-Ausstoß zu verringern. Die Projektion, bei der ein Wirtschaftswachstum unterstellt werde, zeige jedoch, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammengehen könnten, sagte der Grünen-Politiker.

Kritik von CDU-Vize Andreas Jung

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung sieht die Bundesregierung dagegen auf einem „Holzweg“. „Wir müssen konsequenten Klimaschutz und eine starke Wirtschaft verbinden. Nur dann erhalten wir die Akzeptanz und erreichen die Ziele“, sagte der Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Das Klimaziel 2023 werde nicht durch „Fortschritte beim Klimaschutz, sondern vor allem durch den Rückgang der Konjunktur“ erreicht. Das bemängelt auch die Klima-Allianz Deutschland.

Ausbau der erneuerbaren Energien

Einig sind sich Ampel-Koalition, Opposition und Umweltbundesamt in der Frage, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ein wesentlicher Faktor ist, um die Klimaziele umzusetzen. Bis 2030 könne voraussichtlich 80 Prozent des Stromverbrauchs etwa durch Sonnen- und Windenergie gedeckt werden, sagte Messner. CDU-Vize Jung wirft der Ampel-Koalition allerdings eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft der Erneuerbaren“ vor. „Statt nur Wind und Sonne in den Mittelpunkt zu stellen, müssen auch die jeweiligen Potenziale von Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft konsequent genutzt werden“, fordert Jung. Zudem müssten die Hürden für Fotovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen (Agri-PV), Parkplätzen und Baggerseen abgeräumt werden.

Weiße Flecken beim Wasserstoffkernnetz

Mit Blick auf Baden-Württemberg sieht Jung einen weiteren Nachteil für die Wirtschaft: „Beim Entwurf für das Wasserstoffkernnetz sind große weiße Flecken in weiten Teilen Baden-Württembergs. Das sind aber Lebensadern der Zukunft für unsere Industriezentren.“ Um die dezentrale Wirtschaftsstruktur zu erhalten, brauche es eine flächendeckende Anbindung an die Infrastruktur der Zukunft.