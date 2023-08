Grünen–Politiker wirft Faeser „andauernden Wahlkampfmodus“ vor

Die Signale von Bundesinnenministerin Nancy Faeser sind eindeutig: Die SPD–Politikerin, die auch als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober antritt, will härter gegen ausreisepflichtige Migranten, aber auch gegen Mitglieder krimineller Vereinigungen vorgehen. In der vergangenen Woche hat das Innenministerium einen Diskussionsentwurf veröffentlicht, in dem etwas versteckt ein Vorschlag zur Ausweisung von Clan–Mitgliedern enthalten ist. Über diesen Vorstoß wird jetzt heftig diskutiert. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was steht in dem Papier aus dem Hause Faeser?

In dem Diskussionsentwurf, der vor wenigen Tagen bekannt wurde, geht es um Vorschläge, die dazu beitragen sollen, Abschiebungen aus Deutschland zu erleichtern. Zur Debatte steht eine Verlängerung des sogenannten Ausreisegewahrsams von derzeit bis zu zehn auf künftig bis zu 28 Tage. Zudem sollen Beamte bei einer Abschiebung in Gemeinschaftsunterkünften mehr Räumlichkeiten betreten dürfen. Mit etwas Verzögerung hat die „Süddeutsche Zeitung“ auf diesen Passus in dem Papier hingewiesen: Künftig sollen Angehörige krimineller Vereinigungen ausgewiesen werden können, „unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung“.

Welche juristische Basis soll dafür geschaffen werden?

Bislang ist es so, dass nach dem Ausländerrecht auch Menschen von denen eine „Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“ ausgeht, abgeschoben werden können. Dabei geht es um Terrorismusbekämpfung. Wer beispielsweise über einen Verein terroristische Gruppierungen finanziell unterstützt, kann ausgewiesen werden, selbst wenn er keine weiteren Straftaten begangen hat. Diese rechtliche Möglichkeit soll, so der Entwurf, auf „Angehörige von Gemeinschaften der Organisierten Kriminalität“ ausgeweitet werden. Was Juristen unter einer kriminellen Vereinigung verstehen, ist im Strafgesetzbuch, Paragraf 129 Absatz 2, nachzulesen. „Da ist zum Beispiel ein sogenannter einheitlicher Gruppenwillen, dem sich alle Zugehörigen dieser Vereinigung unterwerfen, mit dem gemeinsamen Ziel, Straftaten zu begehen“, erklärt der Ravensburger CDU–Bundestagsabgeordnete Axel Müller, der früher selbst als Richter tätig war.

Müssen alle Mitglieder eines Familienclans befürchten, ausgewiesen zu werden?

Nein. Das hat Ministeriumssprecher Maximilian Kall klargestellt. „Eine Familienzugehörigkeit ist keine kriminelle Aktivität“, sagte er. Eine Ausweisung soll nur dann möglich sein, „wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist, also einer kriminellen Vereinigung angehört oder angehört hat“. Dafür müsste es „hinreichende juristische Anhaltspunkte“ geben. Er räumte allerdings ein, dass ein Großteil der Tatverdächtigen und Straftäter, die einem Clan angehören, deutsche Staatsangehörige sind. Wie die Deutsche Presse–Agentur berichtet, waren laut dem Berliner Lagebild zur Clankriminalität im Jahr 2021 rund 43 Prozent der 519 Menschen, die diesem Milieu zugerechnet wurden, deutsche Staatsbürger. Bei fast jedem Fünften (19 Prozent) war die Staatsangehörigkeit unbekannt oder ungeklärt. Die drittgrößte Gruppe waren Libanesen (rund 16 Prozent).

Ist jeder Clan eine kriminelle Vereinigung?

Das wird von Juristen bezweifelt. Der Rechtswissenschaftler Thomas Fischer schreibt in der „Legal Tribune Online“, der Begriff des „kriminellen Clans“ sei im Strafrecht nicht existent. Ein „Clan“ könne eine kriminelle Vereinigung im Sinne des Gesetzes sein, müsse er aber nicht zwingend. Auch Axel Müller hat juristische Einwände gegen die vorgeschlagene Vorgehensweise: „Diese Clans zeichnen sich dadurch aus, dass sie Straftaten aus der Familienstruktur heraus begehen. Der eine klaut, der andere raubt, der dritte dealt, der nächste verstößt gegen die Steuergesetze mit Tabak in Shisha–Bars. Die Gewinne fallen schon wieder diesem Clan zu, aber die Struktur, die eine kriminelle Vereinigung voraussetzt, ist eben nicht erkennbar“, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. Deshalb hält er es für schwierig, Familienclans rechtlich so zu behandeln, wie Faeser es vorschlägt. „Das ist in doppelter Hinsicht ein Täuschungsmanöver. Rechtlich, weil die juristischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, um Clan–Mitglieder auf dieser Basis auszuweisen. In der Praxis, weil deutsche Staatsbürger und Staatenlose ohnehin nicht ausgewiesen werden können“, so Müller.

Wie kommt der Diskussionsentwurf in der Koalition an?

Nicht gut, zumindest bei den Grünen. „Der andauernde Wahlkampfmodus aus dem Innenministerium wird zunehmend zur Belastung“, kritisiert Marcel Emmerich, Abgeordneter für den Wahlkreis Ulm und Obmann der Grünen im Innenausschuss. „Wer Menschen aufgrund ihres Nachnamens abschieben will, befindet sich in rechtsstaatlich inakzeptablen Gefilden. Es kann nicht angehen, Nicht–Kriminelle wie Kriminelle zu behandeln“, sagte er der „Schwäbische Zeitung“. Im Innenministerium wurde wohl mit Gegenwind gerechnet. Sprecher Kall betonte jedenfalls den Vorschlagscharakter des Diskussionsentwurfs, der auf der Basis von Spitzengesprächen mit Ländern und Kommunen entstanden sei.