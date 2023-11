Extremismus

Großrazzia gegen „Islamisches Zentrum Hamburg“

Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegen das „Islamische Zentrum Hamburg“ (IHZ) sind am Donnerstag 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 07:55 Von: Deutsche Presse-Agentur