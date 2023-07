Lange Zeit wurden ältere Arbeitnehmer ausgemustert und durch jüngere ersetzt. Das hat der Staat auch durch viele Regeln gefördert. Es hatte durchaus mal eine Berechtigung. Denn so öffneten sich für die junge Generation im Berufsleben Türen, die ihnen andernfalls lange verschlossen geblieben wären. Für viele Arbeitgeber war die Situation komfortabel. Sie konnten vergleichsweise teure Beschäftigte mit Staatshilfe durch billigere ersetzen und sich damit auch noch frisches Wissen in die Betriebe holen.

Diese Praxis zeitigt heute allerdings einige unerwünschte Nebenwirkungen. So mussten sich Arbeitgeber in der Vergangenheit kaum die Mühe machen, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie bis in ein höheres Alter besetzt werden können. Auch musste das eigene Personal nicht weitergebildet oder umgeschult werden, um es möglichst lange im Unternehmen zu halten. Das rächt sich jetzt. So hören viele Beschäftigte aus schweren Berufen so früh auf wie möglich, weil sie die Belastung nicht mehr tragen können. Denn die einfacheren Tätigkeiten für sie fehlen oft.

Keine altersgerechte Beschäftigungsmöglichkeit

Auf den vorhersehbaren Arbeitskräftemangel hätte die Wirtschaft schon früher reagieren und Konzepte für die Weiterbeschäftigung der Älteren entwickeln müssen. Inzwischen hat sich die Einstellung dazu zwar schon geändert, weil allerorten Personal gesucht wird.

Der frühere Umgang mit älteren Beschäftigten hat zudem deren Ruf ramponiert. Vorurteile wie eine nachlassende Leistungsfähigkeit oder mangelnde Motivation waren stets gute Argumente für ihre Ausmusterung. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Andere Qualitäten wie Erfahrung machen manche körperliche Einbuße wieder wett, zumal diese in einer Dienstleistungswirtschaft eine geringere Rolle spielen als in einer Produktionswirtschaft.

Am fehlenden Willen, auch über das Rentenalter hinaus tätig zu sein, mangelt es nicht. Es fehlt nur noch an altersgerecht gestalteten Beschäftigungsmöglichkeiten. Da sind Politik, Verwaltungen und Wirtschaft gleichermaßen gefragt. Das Potenzial Älterer zu vernachlässigen, kann sich die alternde Gesellschaft nicht leisten.