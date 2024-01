Die Kryptowelt steht vor einer kleinen Revolution: Nachdem die amerikanischen Regulatoren seit vielen Jahren allen Versuchen aus der Finanzindustrie einen Riegel vorgeschoben hatten, Bitcoin in Form von Index-Fonds an die Börse zu bringen, hat die US-Börsenaufsicht SEC nun die Zulassung mehrerer solcher Bitcoin-ETFs genehmigt. Dies gab Behördenchef Gary Gensler am Mittwochabend bekannt. Damit können die Vermögensverwalter, die in den vergangenen Monaten entsprechende Anträge stellten, ihre ETFs jetzt an die Börse bringen. Mit Blackrock, Fidelity, Invesco, Franklin oder WisdomTree gehören einige der größten und renommiertesten Vermögensverwalter der Welt zu den Finanzriesen, die ab sofort im Bitcoin-Geschäft mitmischen werden.

Tor zur breiten Öffentlichkeit aufgestoßen

„Damit wird der Bitcoin erwachsen und verliert sein Nischendasein“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Denn ein Investment in ein Bitcoin-ETF hat sowohl für Privatanleger als auch für Großinvestoren Vorteile. Technisch weniger versierte oder interessierte Menschen müssen sich nicht mehr mit den Hürden und Risiken der Bitcoin-Aufbewahrung auseinandersetzen. Und auch Großinvestoren wie Pensionskassen, Versicherer oder vermögensverwaltende Stiftungen können nun in Bitcoin investieren.

Normalerweise haben diese nämlich strikte Investment-Auflagen, die ihnen verbieten, in unregulierten Märkten wie dem Kryptosektor aktiv zu werden. „Die institutionellen Anleger brauchen das Qualitätslabel der SEC“, sagte Sandner dem Nordkurier. Daher könne man davon ausgehen, dass nun auch das Großkapital in den Bitcoin einsteigen wird. „Die Legitimität, die der Bitcoin durch ein reguliertes Finanzprodukt erhält, ist enorm“, so Sandner. Das habe eine nicht zu unterschätzende Signalwirkung. Für den Bitcoin wäre das Tor zur breiten Öffentlichkeit aufgestoßen.

Ein ETF (exchange-traded fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der einen bestimmten Börsenindex möglichst exakt abbildet. So bildet ein ETF auf den DAX die Wertentwicklung der Aktien der 40 im Deutschen Aktienindex notierten Unternehmen ab. Auf den Bitcoin bezogen bedeutet das, dass mit dem Handelsstart eines Bitcoin-ETFs große wie kleine Anleger ein an der Börse gehandeltes Wertpapier kaufen können, das den Bitcoin-Kurs eins zu eins nachbildet, ohne dass sie selbst Bitcoin kaufen oder aufbewahren zu müssen. Ähnlich wie bei börsengehandelten Rohstoffen, zum Beispiel auf Gold, sollen die nun genehmigten ETFs mit echten Bitcoin hinterlegt sein. Das bedeutet: Erwirbt ein Anleger ETF-Papiere zum Beispiel im Gegenwert von 0,01 Bitcoin, muss der ETF-Anbieter für diesen Anleger 0,01 Bitcoin gesichert aufbewahren.

Großbank sieht Bitcoin-Preis bei 200.000 Euro

Ähnlich wie Kryptoexperte Sandner äußerten sich auch die Wirtschaftsanalysten der britischen Großbank Standard Chartered. Die Bank sieht in der ETF-Genehmigung durch die SEC einen „Wendepunkt für den Bitcoin“, der mit der Einführung der ETFs auf Gold im Jahr 2004 vergleichbar sei. In den darauffolgenden sieben Jahren stieg der Goldpreis um den Faktor 4,3. Einen ähnlichen Preisanstieg sehen die Experten auch für den Bitcoin, prognostizieren aber einen deutlich schnelleren Verlauf: Während das Jahresendziel für 2024 bei 100.000 US-Dollar liegt, soll bis Ende 2025 ein Bitcoin-Preis von 200.000 US-Dollar erreicht werden. Derzeit notiert der Bitcoin bei rund 42.000 Euro.

Doch in der Kryptobranche herrscht nicht nur Freude über den Einstieg der Finanzriesen. Der Bitcoin wurde im Jahr 2008 aufgrund der Exzesse in der Finanzwelt entworfen, um den Menschen ein eigenes, freies und nicht inflationierbares Geld bereitzustellen, das ohne eine Zentralbank oder andere Verwalter auskommt. Mit der Beteiligung des Großkapitals scheint dieser idealistische Traum zu zerplatzen. Wirtschaftswissenschaftler Philipp Sandner teilt diese Bedenken allerdings nicht. „Es ist richtig, dass der Bitcoin nun in die Kapitalmärkte integriert wird, aber dadurch geht die Idee dahinter ja nicht kaputt“, sagte Sandner. Jeder, der Bitcoin aufgrund seiner technischen Eigenschaften kaufen und selbst halten wolle, könne das weiterhin tun. „In meinen Augen wird der Bitcoin nicht als Idee ersetzt, vielmehr wird die Anlageklasse Bitcoin um einen wichtigen Faktor ergänzt.“

SEC-Konto wurde gehackt

Die ETF-Zulassung ist der vorläufige Höhepunkt eines turbulenten Jahres in der Kryptobranche. Vor gut einem Jahr sorgte ein Skandal um die mittlerweile insolvente Kryptohandelsplattform FTX für einen Kurseinbruch am Markt. FTX-Gründer und CEO Sam Bankman-Fried soll Kundengelder in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar veruntreut haben. Durch die FTX-Insolvenz geriet der gesamte Markt ins Straucheln, viele Kryptos verloren einen Großteil ihres Wertes, konsolidierten in der Folgezeit aber auf teils niedrigem Niveau.

Als Mitte Juni 2023 die Bitcoin-ETF-Pläne großer Vermögensverwalter publik wurden, drehte sich die Stimmung und die Preise zogen wieder an. Der Bitcoin-Preis stieg von rund 24.000 auf über 42.000 Euro. Zwar ist er noch weit entfernt von seinem Allzeithoch bei knapp 63.000 Euro aus dem Jahr 2021. Seit seinen jüngsten Tiefstständen von Ende 2022, als der Bitcoin für deutlich unter 15.000 Euro zu haben war, hat sich der Preis aber nahezu verdreifacht.

Auch kurz vor der Zulassung blieb es turbulent: So versetzte am Dienstag eine gefälschte Mitteilung zur Zulassung der Bitcoin-ETFs die Kryptobranche in Aufruhr. Vom offiziellen Konto der SEC auf der Kurznachrichtenplattform X (ehemals Twitter) wurde eine Nachricht abgesetzt, die die ETF-Zulassung vermeldete. Allerdings teilte Behörden-Chef Gary Gensler kurz darauf mit, dass die Ankündigung falsch gewesen und das SEC-Konto bei X gehackt worden sei.