In den europäisch-britischen Beziehungen gibt es zarte Zeichen neu aufkeimender Freundschaft. Anfang September kehrte Großbritannien in die europäische Forschergemeinschaft zurück und beteiligt sich seither wieder an der Zusammenarbeit im Rahmen von „Horizon Europe“. Auch beim Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, das satellitenbasierte Daten zu Umwelt- und Sicherheitsproblemen bereitstellt, sind die Briten wieder mit von der Partie. Wie die EU-Kommission betont, zahlen sie auch dafür ‐ immerhin 2,6 Milliarden Euro durchschnittlich pro Jahr.

Wenn man bedenkt, dass Boris Johnson während der Brexitkampagne auf einem roten Bus damit warb, durch den Austritt wöchentlich 350 Millionen Pfund einsparen zu können, dann fließen nun mehr als zehn Prozent davon erneut in die geschmähten Brüsseler Bürokratentöpfe ‐ nur dafür, dass man wieder Zugang zur europäischen Wissenschaftsgemeinde erhält. Der Traum von einer exklusiven Achse zwischen London und Washington ist in den Post-Brexit-Jahren ebenso zerplatzt wie die Wiederbelebung des Commonwealth. Großbritannien hat schmerzlich erfahren, dass es ohne die Wirtschaftsmacht der EU im Rücken weltpolitisch keine Rolle mehr spielt und ökonomisch nichts zu gewinnen hat.

Wieder mehr Annäherung

Diese ernüchternde Erkenntnis spiegelt sich zunehmend in Umfragen wider. Nach einer aktuellen Erhebung des Tony-Blair-Instituts bereuen 18 Prozent derjenigen, die im Juni 2016 für den Brexit stimmten, sieben Jahre später ihre Entscheidung. Bei einem neuen Referendum würden nur 34 Prozent der Briten für „Leave“ votieren. Beeindruckende 78 Prozent der Wähler wünschen sich eine engere Zusammenarbeit, bei den Brexiteers sind es immerhin 71 Prozent. Trotzdem kann Premier Rishi Sunak die Annäherung nicht offensiv betreiben, wenn er nicht von den Hinterbänklern der eigenen Partei als Verräter gebrandmarkt werden will.

Deutlich mehr Beinfreiheit hat Oppositionsführer Keir Starmer. Der Labour-Chef besuchte im September Europol in Den Haag, um Möglichkeiten einer engeren Kooperation bei der grenzüberschreitenden Kriminalität und beim Datenaustausch der Polizeibehörden auszuloten.

Labour forciert Zusammenarbeit mit EU

Sollte Labour bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr die Nase vorn haben, wäre der Weg frei für einen EU-freundlicheren Kurs, zumal der mögliche Koalitionspartner, die Liberalen Demokraten, offen für einen Wiedereintritt wirbt.

Dennoch scheut sich auch Starmer, allzu viel Begeisterung für das europäische Projekt zur Schau zu stellen. Er will die 2019 auch wegen eines proeuropäischen Wahlkampfs an die Konservativen verlorenen Wahlkreise im abgehängten Norden und in den ehemaligen Industriezentren im mittleren Westen der Insel zurückgewinnen. Dort hatte die „Leave“-Kampagne viele Anhänger, die sämtliche Übel der Globalisierung und des Strukturwandels den Bürokraten in Brüssel anlasten. Sie spüren zwar die wirtschaftlichen Folgen des Austritts besonders hart, wünschen sich entsprechend eine Wiederbelebung der Wirtschaftsbeziehungen, möchten aber keinesfalls in den Schoss der EU zurückkehren.

EU hat kein Problem mit Status quo

5,5 Prozent Wirtschaftswachstum, so schätzen Experten, sind in Großbritannien wegen mühsamer neuer Grenzabfertigungen, Planungsunsicherheit der Unternehmen, Arbeitskräftemangel und Inflation verloren gegangen. Investitionen und Exporte wären 10 bis 15 Prozent höher, wenn das Land in der EU geblieben wäre. Der Ukrainekrieg, die russische Desinformationskampagne und Angriffe auf kritische Infrastruktur erzeugen zudem ein Gefühl zunehmender Unsicherheit und den Wunsch, sich auf starke Verbündete stützen zu können.

Da die Avancen beim großen Bruder USA auf wenig Gegenliebe gestoßen sind, sucht Sunak in der Krisendiplomatie zunehmend den Schulterschluss mit seinen europäischen Amtskollegen. Die nehmen ihn wohlwollend wieder in ihrer Mitte auf, da sie außenpolitisch ohnehin gerne unter Ausschluss der Europäischen Institutionen agieren. Das bedeutet aber nicht, dass ein britischer Beitritt zur Zollunion oder gar die Wiederaufnahme in den Binnenmarkt ebenso problemlos möglich wäre. Beides wird in Großbritannien diskutiert, ist aber derzeit in der EU kein Thema.

Der staatskapitalistische Flügel der EU unter französischer Führung hat durch den Brexit deutlich an Gewicht gewonnen. Vermutlich würden die eher wirtschaftsliberal orientierten Nordländer und Deutschland eine Rückkehr der Briten sehr begrüßen. Doch dafür wären langwierige und schmerzhafte Verhandlungen nötig, bei denen Arbeitnehmerfreizügigkeit und Migrationspolitik erneut auf den Prüfstand kämen. Nicht nur in dieser Frage ist die EU intern so zerstritten, dass sie einem so aufreibenden Prozess derzeit wohl nicht gewachsen wäre.