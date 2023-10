Kommentar zur Cannabis-Legalisierung

Geht es um das geplante Cannabisgesetz, spricht Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun von einer „Teillegalisierung“ und er wolle das Thema „aus einer Tabuzone“ herausholen.

Nun, Kiffen, wie es im Volksmund heißt, ist schon lange nicht mehr in einer Tabuzone. Und Teillegalisierung klingt so, wie der Gesetzentwurf auch daher kommt: Nichts Halbes und nichts Ganzes.

Kinder- und Jugendärzte warnen vehement vor der Freigabe von Cannabis, sie beschreiben Panikattacken, Psychosen und Konzentrationsstörungen. Der Richterbund hält den Gesetzentwurf für „verunglückt“, er sei „kaum zu retten“. Die Rede ist von einem „Bürokratiemonster“ und hohem Kontrollaufwand, weshalb auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Daumen senkt.

Es gibt juristische Hürden durch UN-Konvention und EU-Recht, überdies ist der Widerstand in Bundestag und Bundesrat massiv. Und trotzdem verkämpft sich der Gesundheitsminister bei einem Thema, das die meisten Menschen in ihrem Alltag nicht unbedingt umtreibt. Warum tut er das?

Erhoffte Wirkung wird verfehlt

Zum einen soll eine kontrollierte Freigabe die organisierte Drogenkriminalität eindämmen ‐ was über eine vage Legalisierung aber nicht gelingt. Denn je mehr der Staat sich einmischt, desto attraktiver bleibt für den Konsumenten der Schwarzmarkt.

Zum anderen soll, wie das Bundesgesundheitsministerium erklärt, die Freizügigkeit dazu beitragen, „den Kinder- und Jugendschutz zu stärken“ sowie die „cannabisbezogene Aufklärung und Prävention“.

Moment mal: Der Gesetzgeber etabliert neben Alkohol eine zweite Volksdroge ‐ und sorgt so für Prävention? Will also den riskanten Konsum bei Jugendlichen verringern, indem er der Droge Vorschub leistet? Das ist mindestens widersprüchlich, wenn nicht naiv. Und wird die erhoffte Wirkung verfehlen, wie Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen.

Glücklicherweise leben wir in einer liberalen Gesellschaft, in der die Bürger Freiräume genießen, wobei der Staat sie trotzdem zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Rauschmitteln anhalten sollte. Dazu braucht es jedoch mehr als ein bestenfalls halbgares Gesetz.