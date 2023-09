Genügend Zeit zur Vorbereitung aufs Heizungsgesetz

Es ist das bisher wohl umstrittenste Gesetz der Ampel–Koalition. Das Gebäudeenergiegesetz, meist Heizungsgesetz genannt, will die Klima–Emissionen bei der Heizung von Gebäuden entschlossen reduzieren. Statt Öl– und Gasheizungen sollen mittelfristig Wärmepumpen und kommunale Wärmenetze für angenehme Raumtemperaturen sorgen. Doch weil lange Zeit unklar war, wie schnell die Verpflichtung für welche Gruppen kommt und welche staatliche Förderung es gibt, war der Widerstand zeitweise groß.

Schon vor der Sommerpause musste Klimaminister Robert Habeck (Grüne) schmerzhafte Kompromisse machen. Bei bestehenden Häusern gelten die neuen Regeln erst, wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das macht Sinn, weil Hauseigentümmer nur dann sinnvolle Entscheidungen treffen können, wenn sie das örtliche Angebot kennen. Allerdings verzögert dies die so genannte Wärmewende im Schnitt um mehrere Jahre.

Am Freitag soll das Gesetz nun endlich im Bundestag beschlossen werden. Wenn der CDU–Abgeordnete Thomas Heilmann vor mangelnder Beteiligung der Abgeordneten warnt, ist Aufmerksamkeit angebracht. Immerhin hat Heilmann mit seiner Klage vor der Sommerpause einen Eilbeschluss des Bundesverfassungsgerichts erreicht, der zur Verschiebung des Gesetzes um mehrere Wochen führte.

Diesmal aber ist die Kritik Heilmanns nicht nachvollziehbar. Das Bundesverfassungsgericht will sicherstellen, dass die Abgeordneten genügend Zeit haben, den Inhalt eines Gesetzes zu lesen und zu verstehen, bevor sie abstimmen. Nun hatte der Abgeordnete Heilmann aber den ganzen Sommer Zeit, um das Gesetz zu studieren, obwohl das Bundesverfassungsgericht nur ein paar zusätzliche Tage verlangte. Neue Ausschussberatungen verlangte das Gericht nicht.

Am Freitag sind eineinhalb Stunden Debatte angesetzt — am helllichten Tag und nicht versteckt in der Nacht. Hier wird nichts durchgepeitscht. Dass die Ampel an ihrem schwierigen Kompromiss festhält und die Debatte nicht wieder von vorn beginnt, ist ihr gutes politisches Recht. Auch die Bevölkerung will endlich Rechtssicherheit.