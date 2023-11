Gemeinsame Kraftanstrengung für Erfolg des E-Autos notwendig

Regierung und Automobil-Industrie suchen den Schulterschluss. Nach dem Autogipfel im Kanzleramt sind sich die Teilnehmer zumindest im Prinzip darin einig, dass der Ausbau der E-Mobilität massiv vorangebracht werden muss. Klar ist: Die deutsche Autoindustrie - jahrzehntelang erfolgsverwöhnt - hat gewaltige Probleme mit dem E-Auto. Die Stromer made in Germany hinken zum Teil technologisch hinterher, sie treffen in Sachen Design und Benutzerfreundlichkeit nicht so recht den Geschmack der Kundschaft. Außerdem sind sie schlicht und einfach viel zu teuer. Entsprechend entpuppen sie sich als regelrechte Ladenhüter.

Für diese vertrackte Situation sind mehrere Akteure gleichermaßen verantwortlich. Die Politik setzt voll und ganz auf das E-Auto und ruft plakativ das Ziel von 15 Millionen Stück bis 2030 aus. Zugleich wird jedoch bei vielem viel zu halbherzig und sogar kontraproduktiv agiert: Der Ausbau der Erneuerbaren und des Stromnetzes läuft ebenso schleppend wie der einer angemessenen Ladeinfrastruktur. Zugleich wird Strom, der künftig in noch viel größeren Mengen benötigt wird, sogar aktiv verknappt und entsprechend verteuert. Dazu kommen das Rückfahren der Förderung zur Unzeit sowie eine mehr als fragliche Standort-Politik, die den Autobauern und Zulieferern die herausfordernde Transformation noch zusätzlich erschwert.

Aber auch die Wirtschaft hat Fehler gemacht: Viel zu lange haben die Automanager den Elektrotrend verschlafen und die neuen Konkurrenten unterschätzt. Wenn es dann stockt, wird nach Subventionen gerufen. Und die Arbeitnehmerseite verschärft die Lage noch, indem sie, statt den Gürtel in der Krise auch mal enger zu schnallen, immer neue Forderungen stellt und sogar von einer Vier-Tage-Woche träumt.

Die Lösung könnte in einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Akteure liegen. Steuergelder für die Transformation hin zum E-Antrieb ja, aber nur, wenn alle ihren Beitrag leisten. Es bleibt zu hoffen, dass dem Gipfel nun Taten folgen. Die Zeit drängt. Während die Debatte weiterläuft, machen die Chinesen etwas ganz anderes: Sie bauen E-Autos - in guter Qualität, zu geringen Kosten und in riesigen Stückzahlen.