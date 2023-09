Migration

Geflüchtete scheitern mit Klage gegen Frontex vor EU–Gericht

Luxemburg / Lesedauer: 1 min

Laut EU-Gericht habe Frontex bei den Rückkehraktionen lediglich den Auftrag, die EU-Staaten technisch und operativ zu unterstützen befolgt. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Eine syrische Familie will Asyl in Griechenland beantragen, wird aber stattdessen in die Türkei gebracht. Das Gericht der EU weist ihre Klage ab. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 11:24 Von: Deutsche Presse-Agentur