Gefechtsbereit mit dem „Schnellen Degen 23“

Es ist später Vormittag, als auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken in der Rhön ein Oberstabsgefreiter ins Zentrum der Bundeswehr-Übung „Schneller Degen 23“ rückt. Generäle und Stabsoffiziere drängen sich um den jungen Mann, der mit Motorradhelm vor seiner geländegängigen BMW-Maschine steht. Er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, denn er gehört der Panzergrenadierbrigade 37, dem Leitverband für die multinationalen Landanteile der Nato-Speerspitze, an: „Daher die Geheimhaltung!“

Gerade in Zeiten, in denen Digitaltechnik auf dem Gefechtsfeld immer wichtiger, damit aber auch immer anfälliger für Hacker-Angriffe wird, bringt der Soldat Fähigkeiten mit, die lange als gestrig eingestuft wurden: Er ist Motorradmelder, bei der Bundeswehr heißt es Kradmelder. Ganz klassisch kehrt ein mobiles Meldemittel zurück:, um die Kommunikationskette zu sichern: „Wenn Funk oder digitale Verbindungen zusammenbrechen, schließen wir die Verbindungslücke“, sagt der Soldat. Sein Kommandeur, Brigadegeneral Alexander Krone, ergänzt: „Kradmelder transportieren Papierkarten, schriftlich verfasste Meldungen und natürlich auch Datensticks durch teils schwieriges Gelände. Sie erkunden aber auch Marschstrecken oder begleiten Gefechtsfahrzeuge auf Marschkolonnen.“ Darum könne er nicht auf die Männer mit ihren Motorrädern verzichten: „Ich will auch nicht abhängig sein von Privatleuten, die digitale Datenleitungen nach Belieben abschneiden können.“

Kriegstüchtig und digital

Der Kradmelder ist charakteristisch für die Übung „Schneller Degen 23“, die seit zehn Tagen läuft ‐ und die Stimmung in der Bundeswehr. Denn auf der einen Seite fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass die Truppe kriegstüchtig und durchhaltefähig aufgestellt sein soll und erinnert damit an Zeiten des Kalten Kriegs. Spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stellt sich die Frage: Ist die Bundeswehr einsatz- und krisenfähig? Auf der anderen Seite muss die Truppe sich digital rüsten.

Darum hat Generalmajor Ruprecht von Butler, der Kommandeur der in Wildflecken übenden 10. Panzerdivision aus dem fränkischen Veitshöchheim, die Gefechtsstandübung digital anlegen lassen. Keine bewaffneten Truppen im Feld, keine rollenden Panzer: Manöveratmosphäre kommt aber im aufgebauten Camp mit hochmodernen gepanzerten Fahrzeugen und Dutzenden identischen grünen Zelten doch ein wenig auf.

Darin: ein Mix aus digital und analog, um die digital vernetzten Gefechtsstände mitsamt ihren Führungseinrichtungen unter feldmäßigen Bedingungen betreiben zu können. Man findet hier Laptops und Beamer, aber auch teils begehbare Landkarten. Vor Ort sind die Führungsstäbe der Panzerbrigade 12 aus Cham, der bereits erwähnten Panzergrenadierbrigade 37 aus Frankenberg/Sachsen, der 13. niederländischen Leichten Brigade aus Oirschot und der litauischen mechanisierten Infanteriebrigade „Iron Wolf“.

Angriff per Computersimulation

Geübt wird der Angriff des fiktiven Feindes „Occasus“ auf die fiktive Nato-Region „Franconia“, der den Nato-Bündnisfall auslöst. Ziel der 10. Panzerdivision mit ihren 30.000 Soldaten ist es, das feindbesetzte Gebiet zwischen dem Main und der Autobahn A 3 zu befreien. „Das ist in etwa vergleichbar mit dem Szenario in den ersten 14 Tagen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine“, erklärt von Butler, „nun kommt es darauf an, schnell, vorne und entschlossen zu verteidigen.“ Die „Occasus“-Kräfte simulieren ihre Angriffe am Computer, die Offiziere der Nato-Kräfte simulieren derweil, wie sie die Attacken zurückschlagen wollen. Ihre Rechner sind mit Daten über Ausrüstung, Vorbereitung, Gelände und Wetter gefüttert. Von Butler: „Für die Stäbe, die planen, Befehle geben, beobachten und auswerten, unterscheidet sich die computergestützte Übung gar nicht von einem Manöver mit Volltruppe im Gelände: Sie leisten ihre Arbeit stets am Laptop.“

Einen Vorteil bietet die digitale Welt aber doch: „Falls ein Befehl oder die Ausführung mangelhaft waren, können wir digital auf Anfang zurückspulen ‐ das geht im Gelände nicht.“

Kooperation mit dem niederländischen Heer

Gemeinsam mit den deutschen Generälen, Ruprecht von Butler und Alexander Krone, führt ein niederländischer Brigadegeneral in Wildflecken die Übung. Gert-Jan Kooij kommandiert im Heer der Niederlande die 13. Leichte Brigade, die seit dem Frühjahr der 10. Panzerdivision unterstellt ist. „Die Partner aus den Niederlanden bringen Fähigkeiten ein, die unser Können hervorragend ergänzen“ sagt von Butler und spricht von „mittleren Kräften“. Die Bundeswehr baut sie gerade auf, die Niederländer bringen sie schon mit.

Kooij erklärt: „Durch den Einsatz von überwiegend Radfahrzeugen sind die Soldaten der Brigade in der Lage, sich unabhängig zu bewegen und sich schnell zu verlegen.“ Ihre Aufgabe: Sie bereiten im Gefecht den schweren Panzern der 10. Panzerdivision den Weg.

Die Multinationalität, so betonen die Generäle, sei doppelt wichtig: Potenzielle Gegner sehen sich gleich mehreren Nationen gegenüber, die durch solche Übungen wie in Wildflecken ihre individuellen Fähigkeiten im Verbund nutzen und austauschen. Hinzu kommt, dass man voneinander lernen könne: Die deutsche Seite schätze die Kreativität und Flexibilität der Niederländer, sagt von Butler, die gute Struktur der Deutschen sei bei seinen Soldaten anerkannt, so Kooij.

Für die 10. Panzerdivision ist die Übung „Schneller Degen 23“ ein weiterer Schritt, um die Zusage der Bundeswehr einzuhalten, dem Bündnis Anfang 2025 eine voll ausgerüstete, „kaltstartfähige“ Heeresdivision melden zu können.

Voll ausgerüstet und kaltstartfähig ab 2025

In einem Zeitraum zwischen elf und 30 Tagen werde man im Krisenfall an der Nato-Ostflanke eingreifen können, sagt von Butler. 80 Prozent des Materials seien bereits in der Truppe, „bei den Kampfpanzern sind es 100 Prozent, bei Schützenpanzern 80 Prozent“. Der General wirft ein: „Aber auch mit 80 Prozent kann man sehr, sehr viel erreichen.“ Personell sehe es sehr unterschiedlich aus, durchschnittlich 85 Prozent der Planstellen seien besetzt. Dass beim Artilleriebataillon 295 in Stetten am kalten Markt mit 70 Prozent der besetzten Posten und bei einem Panzergrenadierbataillon in der Oberpfalz vor allem Mannschaftsdienstgrade fehlen, sei ein großes Problem, gibt von Butler zu: „Bei den Grenadieren könnten derzeit von den Schützenpanzern nur sehr wenige Soldaten absitzen und ins Gefecht eingreifen.“

Zurück auf den Übungsplatz Wildflecken, zurück ins Hier und Jetzt. Immer wieder ist den Soldaten im Gespräch anzumerken, wie sehr sie auf das Geschehen in der Ukraine schauen. Dass 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Land großflächig ein anderes Land überfällt, angreift, Territorium wegnehmen will, Menschen tötet und gegen Zivilisten vorgeht, habe er sich nicht vorstellen können, sagt von Butler. Die Bundeswehr habe dieses Szenario in der Vergangenheit nicht intensiv trainiert, daher rücke die Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Fokus. Ist das Bündnis darauf vorbereitet? Generalmajor von Butler und General Kooij nicken: „Einsatz- und krisenbereit.“