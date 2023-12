Gefahrenhinweis: Spürhunde am Kölner Dom im Einsatz

Besondere Schutzmaßnahmen

Köln / Lesedauer: 1 min

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor dem Kölner Dom. (Foto: Sascha Thelen/dpa )

Man werde alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten, so der Chef der Kölner Kriminalpolizei. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.

Veröffentlicht: 23.12.2023, 20:55 Von: Deutsche Presse-Agentur