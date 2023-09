Gebremste Aufregung wegen China-Strategie

Das Papier folgt der im Vormonat veröffentlichen nationalen Sicherheitsstrategie. Generell heißt es im Vorwort: „Dem wachsenden Wohlstand und den Erfolgen bei der Armutsbekämpfung in China stehen Rückschritte bei bürgerlichen und politischen Rechten gegenüber.“ Es heißt auch: „Chinas Wirtschaftsstrategie ist darauf ausgerichtet, die eigene Abhängigkeit vom Ausland zu verringern und gleichzeitig die Abhängigkeit internationaler Produktionsketten von China zu verstärken.“ Weiter steht geschrieben: „China versucht auf verschiedenen Wegen, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten. Dies hat Auswirkungen auf die europäische und globale Sicherheit. Gleichwohl ist China ein unverzichtbarer Partner bei globalen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist China für die Bundesregierung gleichzeitig Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale.“

Was meint nun auf dem Podium der Sinologe Klaus Mühlhahn dazu? Er ist zugleich Präsident der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Praktisch hat sich der Wissenschaftler ein Leben lang mit China beschäftigt. Mühlhahn gibt eine kurzen Rückblick, wie es zum heutigen deutschen Blick auf das Reich der Mitte gekommen ist. Nach Chinas Öffnung in den 1970er Jahren sei das kommunistische Land zunehmend in die Weltwirtschaft integriert worden. Im Westen habe die Hoffnung geherrscht, das Land könnte sich vielleicht „von seinem Gesellschaftsmodell trennen“. Wobei Peking aber von Anfang an klargemacht habe, dass dies nicht beabsichtigt sei. Indes „ist China sehr erfolgreich geworden“. Auch Deutschland habe von dieser wirtschaftlichen Entwicklung profitiert. „Je erfolgreicher China wurde, desto schwieriger wurde aber der Umgang mit diesem Land“, sagt Mühlhahn. Man sei massive Konkurrenten geworden.

Mühlhahn sieht in der China-Strategie der Bundesregierung eine ganz konkrete Gefahr: „Die Rivalität wird zu weit getrieben.“ Die Unternehmen würden sich zwischen den Fronten fühlen. Bei ihnen würde sich das Gefühl breit machen, dass ihnen kein politischer Rückhalt mehr gewährt wird. Gleichzeitig würde „eine echte strategische Auseinandersetzung“ mit China nicht stattfinden. Das Strategiepapier sei ein Kompromiss zwischen verschiedenen Standpunkten. Doch die Chinesen würden immer nur herauslesen, dass sie „als Rivalen“ verstanden werden.

Tatsächlich, so attestiert Christine Althauser, sei China ein zentraler Akteur bei einer neuen globalen Rollenverteilung. Die Diplomatin hat als einstige Generalkonsulin der Bundesrepublik in Shanghai Vororterfahrung. Sie weist daraufhin, dass eine wirkliche Auseinandersetzung europäische Länder weniger berührt. Die Konfrontation finde zwischen China und den USA statt. Weshalb sie das Strategiepapier der Bundesregierung als Kompromiss zwischen politischen Sorgen und wirtschaftlichen Bestrebungen einstuft. Sie würde sich dabei aber einen „couragierteren Umgang mit Taiwan“ wünschen, etwa mehr politische Besuche.

Tim Wenniges, Geschäftsführer Europa und International der Unternehmer Baden-Württemberg, warnt davor, das Papier zur China-Strategie überzubewerten. Er selber hat das Land während einer dreijährigen Zeit als Leiter der dortigen Niederlassung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung kennengelernt. Wenniges fordert, Deutschland soll allgemein außenpolitische und wirtschaftliche Interessen definieren: „Wenn wir aus China rausgehen, müssen wir woanders reingehen.“ Dies sei aber mit Blick auf die ökonomische Bedeutung des Landes schwierig. „Ziehen wir uns zurück“, glaubt er, „wird es Wohlstandseffekte geben.“ Gemeint sind Wohlstandsverluste. Wenniges geht mit Blick auf die Wirtschaftskontakte zu China davon aus, dass zumindest die meisten dort tätigen deutschen Unternehmen das Risiko gut kalkulieren können. Sie würden praktisch routinemässig schauen, dass die Abhängigkeit von China nicht zu groß würde.

Auch Ralf Kircher gibt sich vorerst gelassen. Er leitet das internationale Marketing bei Würth im hohenlohischen Künzelsau. Zuvor war er dreieinhalb Jahre an führender Stelle für Würth-Geschäfte in China mitverantwortlich. Das Strategiepapier ist auch für Kircher „zu allgemein formuliert“. Auf Investitionen von Würth habe dies keine Auswirkungen. Er beklagt aber, dass nach seiner Meinung die Wirtschaft bei diesem Konzept „nicht abgeholt wird“. Es sei vor allem eine politische Positionierung.