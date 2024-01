Trainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg hat den Profifußball sowie seine Fans dazu aufgerufen, sich bei den bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu beteiligen.

„Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. (....) Es ist fünf Minuten vor zwölf. (....) Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis, in der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren“, sagte Streich auf einer Pressekonferenz des Vereins. „Aufstehen, unmissverständlich, ganz klare Kante. Nichts anderes.“

Streich selbst hatte am Mittwoch in Freiburg an einer Kundgebung gegen rechts teilgenommen. Nun erklärte er, Fußballfans seien Bürger, aber auch Fußballtrainer oder Wirtschaftsbosse. Wer jetzt sitzen bleibe, habe nichts verstanden. Es solle „keiner rumjammern hinterher, wenn er von einer autoritären, rechtsnationalistischen Gruppierung regiert wird“, bei der die freiheitlichen Grundrechte „über den Bach rübergehen“. Jeder in Deutschland müsse Verantwortung übernehmen.

„Seit 58 Jahren lebe ich in einer Demokratie als freier Mensch“, erklärte der 1965 in Südbaden geborene Streich. „Das ist ein unglaubliches Glück.“ Es gebe nur wenige Menschen in diesem Alter auf der Welt, die so frei leben könnten. Daher sei es unglaublich, welches Vokabular derzeit auch aus der „sogenannten Mitte“ verwendet werde.

Andreas Stoch, SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Heidenheim, schrieb auf Twitter: "Er hat mit jedem Wort recht. Herzlichen Dank, lieber Christian Streich!""

Das Medienhaus Correctiv hatte in der vergangenen Woche über ein Treffen vom 25. November 2023 berichtet, bei dem Rechtsradikale in einer Potsdamer Villa mit Politikern von AfD und CDU zusammengekommen waren. Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, sprach dort nach eigenen Angaben über „Remigration“. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Als Folge gehen in diesen Tagen Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße, auch in Baden-Württemberg und Bayern.

"Fußballfans sind Bürger, Fußballtrainer sind ebenfalls Bürger, und Wirtschaftsbosse sind ebenfalls Bürgerinnen und Bürger. Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Das steht außer jeglicher Frage. Es ist 5 Minuten vor 12 Uhr, und es bedarf keiner Klage hinterher für denjenigen, der jetzt sitzen bleibt. Oder so etwas behauptet wie ein AfD-Wähler ist ein Protestwähler. Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht und hat nichts verstanden, besonders in der Schule, wo Geschichtsunterricht war. Jeder in diesem Land ist aufgerufen, aufzustehen, sei es im Familienkreis, bei der Arbeit oder sonst wo, um sich ganz klar zu positionieren. Es ist 5 Minuten vor 12, und es sollte keine Rumjammerei hinterher geben, wenn man von einer autoritären, rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird, wo die freiheitlichen Grundrechte, die wir uns hart erarbeitet haben, nach diesem Desaster von 45, über den Bach rübergehen. Jeder ist selbstverantwortlich, und ich glaube, sehr viele Menschen in diesem Land haben Kinder, und wir alle haben diese Demokratie. Ich lebe seit 58 Jahren in der Demokratie als freier Mensch. Das ist ein unglaubliches Glück. Es gibt nur sehr wenige 58-Jährige, die das erleben durften, und ich bin unendlich dankbar. Aber wenn du siehst, was jetzt passiert, und was Leute rausholen, auch Leute aus der Mitte, sogenannte Mitte, welches Vokabular teilweise verwendet wird, das ist unglaublich. Maria Furtwängler (Anmerkung der Redaktion: Streich meinte Margot Friedländer und entschuldigte sich noch während der Pressekonferenz für die Verwechslung) ist 102 Jahre alt und hat am Bundestag gesagt, dass sie sieht, was hier passiert, und sie sieht viele Parallelen zur Weimarer Republik. Diese Frau hat gesagt, mit 102 Jahren sieht sie viele Parallelen zur Weimarer Republik, und sie hätte niemals für möglich gehalten, dass es wieder in Deutschland so ist, wie es jetzt ist, wo es hingehen könnte. Wenn diese Frau das sagt, die das erlebt hat am eigenen Leib und ein furchtbares Leid erdulden musste, wenn diese Frau das sagt und die Leute wegsehen, die Leute, die wegsehen, das geht nicht. Wir alle müssen aufstehen, und die Wirtschaftsbosse müssen sich äußern, was jetzt getan wurde. Die Leute bei den großen Firmen müssen sich äußern. Was denkt das Ausland über uns? Glauben die Leute hier im Land, dass die Investitionen einfach so weiterlaufen, wenn es in die Richtung weitergeht? Aufstehen, unmissverständlich, ganz klare Kante, nichts anderes."