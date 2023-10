Fuchs, du hast die Flamingos gestohlen

Umstritten ist das Konzept von Zoos: Ist es richtig, Tiere lebenslang einzusperren, um sie der gaffenden Menschheit zur Schau zu stellen? Oder haben Tierparks ihre Berechtigung, weil fast ausgestorbene Arten in diesem geschützten Umfeld gezüchtet und auch ausgewildert werden können? Dass das mit dem geschützten Umfeld aber nicht immer so gut klappt, hat nun eine ganze Flamingokolonie im Zoo von Schönbrunn in Wien schmerzhaft erfahren müssen. Dort hat ein wilder Fuchs ‐ ausdrücklich kein Zootier ‐ 13 von insgesamt 15 Vögeln gerissen.

Der Fehler liegt aber nicht beim Fuchs, sondern einmal mehr beim Menschen. Denn wie der Zoo bestätigte, habe man es versäumt, die Flamingos bei Betriebsschluss ins Innengehege zu holen. Nun sind weder Füchse noch Flamingos vom Aussterben bedroht. Was einerseits gut ist, andererseits hätten die rosa Vögel nichts dagegen gehabt, wenn der Fuchs zumindest im Stadtgebiet Wien ein bisschen ausgestorben wäre.

Indes zeigt der Trend in die andere Richtung: Immer mehr Wildtiere verlieren die Scheu vor dem Menschen. In den rumänischen Karpaten betteln Bären am offenen Autofenster von Touristen um Futter. In Lohne ging ein Wolf am helllichten Tag in der Innenstadt spazieren. Selbst in Hannover wurde Isegrim schon gesichtet. Man kann von Glück sagen, dass es für Löwen und Tiger in unseren Breiten zu kalt ist. Zumindest noch. (nyf)