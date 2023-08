Freie Fahrt für Tätowierte

Deutschland hat das 49–Euro–Ticket, Österreich das Klimaticket. Das funktioniert so ähnlich, außer, dass es sogar im Fernverkehr gilt. Und es verkauft sich super. Damit es sich noch ein bisschen besser verkauft, haben sie sich im österreichischen Klimaministerium jetzt etwas ausgedacht.

Bei mehreren Großveranstaltungen wie dem Electric Love Festival in Salzburg und dem Frequency Festival in St. Pölten haben sie jeweils drei für ein Jahr gültige Gratis–Klimatickets unter das Partyvolk gebacht. Einzige Bedingung: Die Interessierten mussten sich das Klimaticket–Logo auf die Haut tätowieren lassen. Werbeträger für immer, aber Gratis–Ticket nur für ein Jahr? Irgendwie ungerecht, murren nun missgünstige Menschen, von denen es selbst in Österreich ein paar gibt. Vor Ort, heißt es dagegen, sei die Aktion auf eine ausgesprochen positive Resonanz gestoßen.

In Wien überlegen sie nun, so was auch in anderen Bereichen anzubieten. Wer sich als Autofahrer die in Österreich fällige Jahresvignette auf die Stirn tätowiert, könnte sie dann gratis bekommen. Kleiner Nachteil: Es kommt halt jedes Jahr ein neues Pickerl dazu, ein bisschen wie bei einem Teenager.

Auf Deutschland ist die Aktion so nicht übertragbar: Die Deutsche Bahn hat trotz intensiver Marktforschung niemanden gefunden, der bereit wäre, sich ein DB–Logo in den Arm brennen zu lassen. Wer regelmäßig in deutschen Zügen sitzt, ist ohnehin schon ein gebranntes Kind. (ume)