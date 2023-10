Franziskus regelt sein Erbe

n Rom weht der Wind der Veränderung, Beobachter sprechen sogar von einem historisch einmaligen Experiment: Bei der Welt-Bischofssynode diskutieren die Hierarchie und das „Volk Gottes“ ‐ erstmals mit Stimmrecht ‐ gemeinsam über die Zukunft der Kirche. Der Papst hat zu dieser vierwöchigen Konferenz eingeladen und wünscht sich zuvorderst eine andere Art des Umgangs ‐ unter Kirchenmitgliedern und mit anderen.

Franziskus verdeutlicht im Stil dieser Weltsynode, was ihm persönlich wichtig ist: Er lehnt strikte, starr auszulegende Regeln ab, will eine barmherzige Kirche. Die 464 Teilnehmer sollen zuhören, miteinander sprechen, intensiv abwägen. Sie stellen sich der Frage: Was ist der Wille Gottes für sein Volk, für die Zukunft der Kirche?

Große Reformpläne sind nicht zu erwarten, wenn sich Ende Oktober die Pforten der Synoden-Aula öffnen. Dann wird es wieder heißen, der Papst sei kein Reformator, sondern ein Kosmetiker.

Doch die Kritiker übersehen, dass der Argentinier zulässt, was seine beiden Vorgänger seit Ende der 1970er-Jahre ablehnten: offene Streit- und Gesprächskultur ohne die Angst vor Sanktionen.

Dieser Franziskus-Sound wird die Atmosphäre in der Kirche ebenso nachhaltig bestimmen wie das „aggiornamento“, zu dem Papst Johannes XXIII. Ende der 1950er-Jahre aufrief: Durch seine Aufgeschlossenheit für Reformen leitete er eine neue Ära in der Geschichte der Kirche ein, lud zum II. Vatikanischen Konzil ein.

Franziskus, der im Dezember 87 Jahre alt wird, will offensichtlich sein Erbe regeln, solange er fit ist. Daher hat er auch an anderer Stelle die Weichen gestellt: Drei Viertel der derzeit in einem möglichen Konklave stimmberechtigten 136 Kardinäle hat er selbst ernannt ‐ die meisten von ihnen, wie er selbst, Seelsorger „von den Rändern der Welt“. Sie sollen dafür sorgen, dass sein Nachfolger kein „Zurück“ anordnen kann, sondern eine selbstbewusste, dialogbereite und sanfte Kirche führen wird.