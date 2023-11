Frankreich will Geflüchteten die ärztliche Betreuung streichen

Streiks, brennender Müll und Straßenkämpfe zwischen Polizei und Demonstrierenden: Die Wunden, die die Rentenreform in Frankreich schlug, sind noch nicht verheilt. Doch die Erinnerung an das hart umkämpfte Projekt hält Präsident Emmanuel Macron nicht davon ab, ein weiteres umstrittenes Thema anzugehen. Diesmal geht es um die Einwanderung ‐ einen Bereich, in dem seine Landsleute dem Staatschef die Kompetenzen weitgehend absprechen. Das soll sich nun ändern.

Das neue Einwanderungsgesetz, das von Montag an im Senat debattiert wird, sieht einerseits ein härteres Durchgreifen, andererseits aber auch einige Erleichterungen vor. „Hart mit den Bösen und freundlich mit den Freundlichen“, brachte Innenminister Gérald Darmanin den Text auf eine griffige Formel.

Abschiebungen von Straftätern sollen erleichtert, Maßnahmen gegen Schleuser verschärft werden. Gleichzeitig sollen aber auch Geflüchtete ohne Aufenthaltsstatus Papiere erhalten, wenn sie in Bereichen arbeiten, in denen es an Arbeitskräften fehlt. Beispielsweise auf dem Bau, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in Altenheimen und Krankenhäusern. Genau diese in Artikel 3 vorgesehene Regelung weckt bei den konservativen Républicains, auf deren Zustimmung Macron seit dem Verlust der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung angewiesen ist, massiven Widerstand. Artikel 3 führe nur zu noch mehr Einwanderung und sei deshalb eine „rote Linie“, tönte der Republikaner-Chef Éric Ciotti. Im vergangenen Jahr nahm Frankreich laut der Behörde Ofpra gut 547.000 Geflüchtete auf und war damit in Europa das zweite Aufnahmeland nach Deutschland.

Eine weitere umstrittene Maßnahme ist die Streichung der ärztlichen Betreuung für Geflüchtete, die auf Initiative der Republikaner in den Gesetzentwurf kam. Statt einer ärztlichen Grundversorgung könnte nur noch eine Notfallversorgung garantiert werden ‐ eine Forderung, die die Rechtspopulistin Marine Le Pen schon lange erhebt. Die Fraktionschefin des Rassemblement National (RN) in der Nationalversammlung gibt in der Einwanderungsdebatte schon seit Jahren den Ton vor. Einige ihrer Positionen wie die Abhaltung eines Referendums über die Immigration werden inzwischen von fast drei Vierteln der Franzosen unterstützt.

Le Pen könnte mit ihren 87 Abgeordneten für das Projekt der Regierung stimmen. „Für ein kleines Gesetz mit kleinen Maßnahmen, die die Situation ein kleines bisschen verbessern, können wir votieren“, sagte sie im Fernsehen gönnerhaft. Das Problem der Einwanderung werde dadurch ohnehin nicht gelöst. Die 55-Jährige gibt sich als Chefin der größten Oppositionspartei konstruktiv. Ihre Haltung ist Teil der Strategie, ihre Partei zumindest nach außen hin von Radikalität zu befreien, um sie so für die Mitte der Gesellschaft wählbar zu machen.

Bisher geht ihre Rechnung auf: Laut einer vergangene Woche veröffentlichten Umfrage käme Le Pen im Falle von Präsidentschaftswahlen mit 31 Prozent auf den ersten Platz. Deutlich vor dem einstigen Regierungschef Édouard Philippe, der mit seiner Partei Horizons dem Präsidentenlager angehört und bei 26 Prozent landen dürfte. Die Konservativen, die zuletzt mit Nicolas Sarkozy den Präsidenten stellten, würden mit rund sechs Prozent erneut ein blamables Ergebnis einfahren.

Für Republikaner-Chef Ciotti ist die Einwanderungsdebatte deshalb eine Art Rettungsanker. Der 58-Jährige setzt auf einen Rechtsaußen-Kurs und fordert beispielsweise, in der Einwanderungspolitik nationales Recht über europäisches zu stellen. Wenn der Text im Dezember in die Nationalversammlung kommt, droht Ciotti mit einem Misstrauensvotum, falls Artikel 3 mit seinen Erleichterungen für Geflüchtete in Mangelberufen nicht gestrichen wird. Premierministerin Élisabeth Borne könnte ihrerseits wie schon bei der Rente mit 64 zum Verfassungsartikel 49.3 greifen, der ihr eine Verabschiedung ohne Abstimmung erlaubt. Es wäre das 15. Mal in anderthalb Jahren.