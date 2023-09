Zwei Monate lang hatte sich Emmanuel Macron geweigert, das Unausweichliche anzukündigen. Am Sonntagabend war es dann so weit: „Wir beenden unsere Militärkooperation in Niger“, sagte der Präsident in einem Fernsehinterview. Die 1500 französischen Soldaten sollen bis zum Jahresende aus der ehemaligen Kolonie abziehen, die bis zum Militärputsch im Juli einer der letzten Verbündeten Frankreichs im Sahel war.

Der Botschafter Sylvain Itté, der mit seinen Mitarbeitern in der Botschaft festsitzt, solle bereits „in den nächsten Stunden“ nach Paris zurückkehren. „Wir sind nicht dazu da, Geiseln von Putschisten zu sein“, fügte Macron hinzu. Das nigrische Militärregime begrüßte die Entscheidung. „Wir feiern an diesem Sonntag eine neue Etappe der Souveränität“, hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Mitteilung.

Alle französische Soldaten ziehen ab

Die neuen Machthaber hatten Itté bereits nach dem Putsch aufgefordert, das westafrikanische Land zu verlassen. Ein 48-stündiges Ultimatum ließ die französische Regierung jedoch verstreichen. Seither wurde die Situation für den Diplomaten immer schwieriger, da ihm die Vorräte in der Botschaft auszugehen drohten. Auch militärisch war die Lage für die französischen Truppen nicht mehr haltbar, seit die Putschisten die Versorgung der Stützpunkte Ouallam und Ayorou nördlich der Hauptstadt Niamey blockierten, wie die Zeitung „Le Monde“ berichtete.

Die Militärs hatten den gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum am 26. Juli gestürzt und wenige Tage später auch die Abkommen mit Frankreich zur militärischen Zusammenarbeit aufgekündigt. Die Soldaten seien „illegal“ im Land, hieß es. Nach dem Putsch hatten Tausende Demonstrierende vom französischen Botschaftsgebäude in der Hauptstadt Niamey die Plakette heruntergerissen und waren darauf herumgetrampelt. Außerdem zertrümmerten sie laut Videoaufnahmen Fensterscheiben, verbrannten die Trikolore und hissten die russische Flagge. Dazu skandierte die Menge: „Nieder mit Frankreich“. Auch später kam es immer wieder zu anti-französischen Kundgebungen. Am Sonntag schloss die Militärjunta zudem den nigrischen Luftraum für französische Flugzeuge.

Auch in anderen Gebieten Afrikas schon zurückgezogen

Frankreich musste sich nach Militärputschen bereits aus Mali und Burkina Faso zurückziehen, ebenfalls zwei ehemalige Kolonien. Nun sind lediglich noch 1000 französische Soldaten in Nigers Nachbarland Tschad stationiert. Außerdem hat Frankreich einige Hundert Militärs auf Stützpunkten in Senegal, Elfenbeinküste und Gabun, wo ebenfalls im August geputscht worden war.

Macron erinnerte in dem Interview daran, dass die französischen Truppen 2013 auf Bitten Malis in dem westafrikanischen Land eingegriffen hätten, um den Vormarsch der Islamisten auf die Hauptstadt Bamako zu stoppen. Die Operation „Barkhane“, mit der Frankreich gegen Islamisten in der Sahel-Region kämpfte, sei ein Erfolg gewesen, bekräftigte Macron trotz des erzwungenen Endes im vergangenen Jahr. „Ohne sie wären die meisten Länder schon in den Händen von Gebiets-kalifaten und Dschihadisten.“ Allein in Mali würden täglich Dutzende Menschen von Islamisten umgebracht. „Ich bin sehr besorgt über diese Region.“ Zur Bedrohung durch die Islamisten kommt die durch Milizionäre der russischen Wagner-Truppen, die unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung die Zivilbevölkerung tyrannisieren.

USA hält Soldaten noch in Niger

Niger galt bis zum Putsch als Sicherheitsanker in der ansonsten so unsicheren Region. Und zwar nicht nur für Frankreich, sondern auch für Deutschland, das über die Hauptstadt Niamey den Abzug aus Mali abwickelt. Nun ist unklar, wie es mit der Bundeswehr weitergeht. „Wenn die französischen Einheiten abziehen sollten, wäre die Frage eines Rückzugs drängender“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vergangene Woche. Die USA haben weiterhin 1000 Soldaten in Niger stationiert, die sie dort wohl auch halten wollen.