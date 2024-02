Finanz-Loch bei der Bundeswehr

Als der Bundeskanzler am 27. Februar 2022 - drei Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs - seine Zeitenwende ankündigte und ein über neue Schulden finanziertes 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigte, klangen diese Worte gewaltig. Mittlerweile aber ist diese Investitionssumme, geplant für Tarnkappenjets über neue Fregatten bis zum Transporthubschrauber, endlich: 2027 wird sie nahezu vollständig ausgegeben sein. Nicht nur das: Aus Kreisen des Verteidigungsministerium sickerte in den vergangenen Tagen durch, dass der Bundeswehr ab dem Jahr 2028 ein 56-Milliarden-Loch droht - pro Jahr.

Zu den Zahlen: Der Einzelplan 14 ist der reguläre Verteidigungsetat. In diesem Jahr sieht er nach Angaben des Verteidigungsministeriums Ausgaben in Höhe von 51,9 Milliarden Euro vor, im gesamten Haushalt 2024 sind Ausgaben von 476,8 Milliarden Euro vorgesehen. Gegenüber 2023 ist das ein Plus von 1,8 Milliarden Euro für Verteidigung. Hinzu kommen 19,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr. „Für das Jahr 2024 stehen nach jetziger Planung allein aus dem Einzelplan 14 und dem Sondervermögen Bundeswehr rund 72 Milliarden Euro für unsere Streitkräfte zur Verfügung“, bekräftigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in seiner Haushaltsrede am Mittwoch. Dies sei der höchste Wert seit Bestehen der Bundeswehr und ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bundesregierung die Sicherheit und Verteidigung Deutschlands ernst nehme.

Analyse zeigt Lücke in Finanzierung

Zum Vergleich: Im Jahr 2014 hatte die Bundeswehr 32,4 Milliarden Euro zur Verfügung, 2019 43,2 Milliarden Euro. Doch weitere Steigerungen sind nicht vorgesehen: In den kommenden Jahren soll der reguläre Wehretat bei rund 52 Milliarden Euro pro Jahr eingefroren werden. Bundeswehr-Planer rechnen nicht damit, dass dieser in den kommenden Jahren steigen wird, berichtet der „Spiegel“.

Eine Analyse des Ifo-Instituts aber ergibt, dass die jährliche Lücke im Verteidigungshaushalt für die Jahre 2026 bis 2029 durchschnittlich bei 25 Milliarden Euro liegt, will man die mit der Nato vereinbarten Ziele einhalten. Hinzu kämen etwa drei Milliarden Euro für die Zinslast der um 100 Milliarden Euro gestiegenen Schulden.

Dabei bleibt es nicht. Nach Berechnungen aus dem Verteidigungsministerium benötigt die Bundeswehr im Jahr 2028 rund 97Milliarden Euro, um etwa Betriebsausgaben, Instandhaltung und Neuanschaffungen bezahlen zu können. Die Summe entspreche zwei Prozent der erwarteten Wirtschaftsleistung. Mit Verteidigungsausgaben in dieser Höhe käme Deutschland seiner Verpflichtung gegenüber der Nato nach. Auch dabei dürfte es nicht bleiben: Denn die Truppe wird den Zahlen des Ministeriums zufolge zusätzliche 10,8Milliarden Euro für absehbare weitere Bedarfe benötigen, wie der „Spiegel“ unter Berufung auf eine interne Finanzbedarfsanalyse des Verteidigungsministeriums meldet. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das Zwei-Prozent-Ziel der Nato nach Ablauf des aktuellen Finanzplans erfüllen. „Zum ersten Mal werden wir überhaupt in diesem Jahr eine Finanzplanung zeigen für die Zeit nach dem Sonderprogramm des Grundgesetzes für die Bundeswehr“, sagte er jetzt. „Und dort wird auch im Jahr 2028 fortfolgende die Ziffer ,Zwei Prozent Wirtschaftsleistung‘ für die Verteidigung stehen.“ Auf Nachfrage, ob dies eine Garantie sei, antwortete Lindner: „So ist es.“

Sondervermögen bis Ende 2027 nahezu aufgebraucht

Allerdings stehen heute dem politisch gewollten und versprochenen Zwei-Prozent-Ziel wie auch dem Gesamtbedarf in Höhe von 107,8 Milliarden Euro lediglich weiterhin die erwähnten knapp 52 Milliarden Euro pro Jahr aus dem regulär geplanten Wehretat gegenüber. Heißt konkret: Aus der Differenz zwischen den benötigten 107,8 Milliarden und dem fortgeschriebenen Wehretat ergibt sich eine Lücke von satten 56 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Widerspruch, der derzeit nicht aufzulösen ist. Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr steht für die Finanzierung dieser Lücke nicht zur Verfügung: Im aktuell veröffentlichten 18. Rüstungsbericht aus dem Bundesverteidigungsministerium geht man davon aus, dass das zusätzliche Geld bald ausgegeben sein wird: „Nach derzeitiger Planung wird das 100 Milliarden Euro betragende Sondervermögen Bundeswehr bis Ende 2027 nahezu vollständig verausgabt sein und die Anschlussfinanzierung wird dann nach jetzigem Stand durch den Einzelplan 14 erfolgen müssen.“

Sollte es bei den jetzt geplanten 52 Milliarden Euro pro Jahr im Einzelplan 14 bleiben, kann die Bundeswehr damit knapp ihre Betriebsausgaben stemmen. Neuanschaffungen wie die des neuen leichten Kampfhubschraubers wären gar nicht mehr möglich, auch die Finanzierung der für Litauen geplanten Kampfbrigade könnte kippen. Ein weiteres Szenario: Aus dem Sondervermögen begleicht der Bund jetzt die Anzahlungen für Investitionen. Tarnkappenkampfjets vom Typ Lockheed Martin F-35, der schwere Transporthubschrauber Boeing CH-47 - auch für den Standort Laupheim - und die vier Fregatten vom Typ 126 werden aber nach 2027 geliefert, und dann müssen die Schlussrechnungen bezahlt werden.

Pistorius mahnt Voraussicht an

Pistorius hat den Bundestag auf die drohende Finanzfalle aufmerksam gemacht: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Finanzbedarfe der Bundeswehr dauerhaft steigen. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Heute nicht - und erst recht nicht in ein paar Jahren. Eine verlässliche Verteidigung braucht einen verlässlichen, nachhaltigen, und ja, einen steigenden Haushalt“, machte Pistorius in der Debatte in der vergangenen Woche um seinen Etat deutlich. Das Sondervermögen leiste einen ersten wichtigen Schritt. Man müsse sich aber schon jetzt Gedanken machen, wie die Bundeswehr danach angemessen ausgestattet werden könne. Nur ein steigender Verteidigungshaushalt mache den Kraftakt des Sondervermögens zukunftsfest. „Wir brauchen dauerhaft mindestens zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes, um die Bundeswehr auf die Anforderungen der Zeitenwende auszurichten und die Fähigkeitsziele der Nato zu erfüllen“, appellierte Pistorius an die Abgeordneten - mit Blick auf den Haushaltsentwurf 2024, aber auch auf die Eckdaten des Haushalt 2025 und des Finanzplanes bis 2028.

Ein gefundenes politisches Fressen für die Opposition. „Dass die Bundeswehr ab dem Jahr 2028 nur zu 50 Prozent finanziert sei, bestritt der Verteidigungsminister und Kanzler in Lauerstellung noch vor wenigen Wochen“, ätzt Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in Richtung Pistorius. Dem werden im politischen Berlin gerne Ambitionen in Richtung Kanzleramt unterstellt. Wechselweise würden ihn viele SPD-Abgeordnete gerne statt Scholz an der Regierungsspitze sehen. „Der Widerspruch zwischen der Rhetorik von Kriegstüchtigkeit und der politischen Zeitenwende kann kaum mehr größer sein. Der Minister sollte jetzt erneut mit dem Kabinett in Klausur gehen und einen gangbaren Weg zur Erreichung des Zwei-Prozent-Ziels ausarbeiten“, forderte Hahn von Pistorius. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehe weiterhin zur dauerhaften Erreichung des Zwei-Prozent-Ziels und zum Sondervermögen. „Dazu fordern wir einen sofortigen jährlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben um zehn Milliarden Euro bis 2026.“

Ingo Gädechens, Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Haushalt des Verteidigungsministeriums, ergänzte: „Bei den Bundeswehrfinanzen brauchen wir keine weiteren einlullenden Sonntagsreden, sondern eine entschiedene Kurskorrektur. Egal wer 2028 regiert - von heute auf morgen können nicht 56 Milliarden Euro in den Verteidigungshaushalt umgeschichtet werden.“ Pistorius müsse jetzt endlich öffentlich lautstark protestieren und kundtun, dass es so nicht weitergehen könne, forderten die Unionspolitiker den Verteidigungsminister zum Protest gegen die eigene Regierung auf.