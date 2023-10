FDP-Politiker Thomae fordert härteren Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland

DerFDP-Politiker Stephan Thomae (Foto: Imago), der den Wahlkreis Oberallgäu im Bundestag vertritt, fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Hamas-Unterstützer in Deutschland. Dazu gehört für ihn auch ein entschiedener Kampf gegen Geldwäsche. „Die Spendengelder, die in Deutschland eingesammelt werden, finden über das Hawala-System ihren Weg in den Nahen Osten“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.

Herr Thomae, wie lässt es sich verhindern, dass Anhänger der Terror-Organisation Hamas öffentlich das Existenzrecht Israels infrage stellen?

Wer auf unseren Straßen Terror, Mord und Verschleppung verherrlicht, der muss die ganze Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen. Das Strafrecht hält entsprechende Instrumente bereit, etwa wenn terroristische Vereinigungen unterstützt, ihre Propagandamittel verbreitet oder Straftaten gebilligt werden. Zudem können Versammlungen verboten oder durch die Polizei aufgelöst werden. Wenn also in der aktuellen Situation pro-palästinensische Demonstrationen angemeldet werden, müssen diese untersagt werden, wenn davon auszugehen ist, dass von ihnen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Bei einer unerlaubten israelfeindlichen Demonstration in Neukölln wurden am vergangenen Mittwoch mehr als 130 Menschen festgenommen. Mit welchen Konsequenzen müssen sie rechnen?

Nach einer Festnahme werden in der Regel erst einmal die Personalien festgestellt, Fotografien gemacht, Fingerabdrücke genommen und zum Tatvorwurf ermittelt. In einem zweiten Schritt entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob die Beweislage ausreicht, um einen Strafbefehl zu beantragen oder Anklage zu erheben. Wer beispielsweise Propagandamittel für die Terror-Organisation Hamas verbreitet, der muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Hamas-Unterstützer sich tatsächlich vor Gericht verantworten müssen?

Das entscheiden die Staatsanwaltschaften und die Gerichte. Aber es ist klar, dass es sich hier nicht um Bagatellfälle handelt, sondern es geht um die Unterstützung schwerster terroristischer Taten. Das muss von den Strafverfolgungsbehörden in allen Bundesländern konsequent verfolgt werden. Für Judenhass auf unseren Straßen darf es in Deutschland keinen Platz geben.

Können Sie nachvollziehen, dass sich Juden in Deutschland zunehmend bedroht fühlen?

Ja. Und dagegen müssen wir etwas unternehmen. Das darf auch nicht erst bei Demonstrationsverboten anfangen. Wir müssen viel früher ansetzen, in der Bildungsarbeit und in der Art, wie wir öffentlich kommunizieren. Schon bei der Städteplanung muss darauf geachtet werden, dass keine Stadtviertel entstehen, in denen sich Parallelkulturen und parallele Rechtsordnungen etablieren. Das müssen die zuständigen Behörden mehr im Blick haben.

Das wird die Politik kaum von heute auf morgen verändern können.

Das ist richtig. Deshalb braucht es mehr Polizeipräsenz in diesen Stadtvierteln. Unser Anspruch muss es sein, dass sich jeder in Deutschland, unabhängig von Aussehen, Religion, Alter oder Geschlecht jederzeit überall ohne Furcht bewegen kann. In manchen Bundesländern muss die Polizei viel schneller und konsequenter einschreiten.

Der Verfassungsschutz geht von 450 Hamas-Anhängern in Deutschland aus. Ist das eine realistische Zahl?

Ich warne vor Verharmlosung. Die Terror-Netzwerke sind groß, gut organisiert und vernetzt. Viele agieren im Verborgenen und verfolgen ihre extremistischen Ziele unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit. Diesen legalistischen Islamismus dürfen wir nicht unterschätzen. Auch bei den Reichsbürgern blieb der hohe Grad der Vernetzung und die militärische Aufrüstung lange unbemerkt. Es ist davon auszugehen, dass die Unterstützer der Hamas genau wissen, wie sie Überwachungsmaßnahmen umgehen können. Und sie haben oft Kontakte ins Ausland, wie das Islamische Zentrum Hamburg zeigt, dem ein direkter Draht zum Büro des Revolutionsführers Ayatollah Ali Chamenei in Teheran nachgesagt wird.

Deutschland gilt als Rückzugsraum der Hamas, als Ort, an dem Spenden für die Terrororganisation eingetrieben werden. Kann der Staat diesen Geldfluss zum Versiegen bringen?

Deutschland ist leider ein Eldorado der Geldwäsche. Wir müssen den Kampf dagegen intensivieren. Es ist daher gut, dass Bundesfinanzminister Lindner mit einem neuen Bundesamt härter gegen Finanzkriminalität vorgehen wird. Wir müssen der Spur des Geldes folgen. Die Spendengelder, die in Deutschland eingesammelt werden, finden über das Hawala-System ihren Weg in den Nahen Osten. Dieses System stellt uns vor große Herausforderungen, weil der Geldtransfer anonymisiert abläuft. Da gibt es keine Kontoauszüge, die wir überprüfen könnten.

Können Sie das genauer erklären?

Dieses System verschleiert die wahren Sender und Empfänger von Geldspenden. Das Geld wird nicht direkt vom Sender zum Empfänger überwiesen oder in einem Koffer direkt weitergegeben, sondern es sind mehrere Mittelsmänner im Spiel, mit denen die Spendengelder von Deutschland beispielsweise in den Nahen Osten transferiert werden. Deshalb ist am Ende nicht einfach nachzuvollziehen, von wem das Geld kommt und an wen es fließt.

Was bewirkt ein Vereinsverbot im Falle der Hamas und der pro-palästinensischen Gruppe Samidoun. Beide haben doch keine feste Vereinsstruktur.

Diese Organisationen sind Netzwerkstrukturen, keine Vereine im Sinn unseres Vereinsrechts. Deshalb greift dort kein Vereinsverbot. Das Innenministerium verhängt dann ein Betätigungsverbot. Das wurde von Bundeskanzler Olaf Scholz auch angekündigt. Die Rechtsfolgen sind praktisch die gleichen. In jedem Fall ist es wichtig, dass hier der Riegel vorgeschoben wird, und auch andere verdächtige Organisationen genau unter die Lupe genommen werden.

Kann Deutschland Hamas-Unterstützer ausweisen beziehungsweise abschieben?

Wenn es sich um Ausländer handelt, die sich strafbar gemacht haben und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, können sie von den zuständigen Landes- und Kommunalbehörden ausgewiesen und gegebenenfalls zwangsweise abgeschoben werden. Nur wenn jemand Deutscher oder Staatenloser ist, funktioniert das nicht. Dann bleiben die strafrechtlichen Mittel.