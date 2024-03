Lecker ist das Eis, das Susi Navarro den Besuchern aus Deutschland offeriert. Schokoladig, aber nicht zu fettig. Ein Genuss, allerdings mit Vorgeschichte: Die Eltern der 34-Jährigen waren Koka-Bauern in Tocache, einer Provinz im Norden Perus. Als Kind hat sie miterlebt, dass Menschen ermordet wurden, weil sie nicht länger für die Drogenkartelle arbeiten wollten, auch ihre Tante gehört zu den Opfern. Dennoch entschied ihre Familie, aus dem Koka-Anbau auszusteigen.

„Wir wollten keine Gewalt mehr in unserem Leben“, erzählt Navarro am Rande eines Besuchs von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der peruanischen Hauptstadt Lima. Vier südamerikanische Länder hat die SPD-Politikerin in einer Woche besucht - mit der Absicht, Allianzen gegen den Drogenhandel und die Organisierte Kriminalität zu schmieden. Dabei geht es um Milliardengewinne, Gewaltexzesse, Umweltzerstörung und Menschenhandel. Um all das Schlechte, was skrupellose Kriminelle anrichten können.

Die Angst der Abtrünnigen, getötet zu werden

Es geht aber auch um Menschen wie Susi Navarro, die einfach friedlich leben wollen. In ihrem Fall war das alles andere als einfach. Fünf Jahre mussten sie und ihre Familie sich verstecken, als sie den Kokaanbau aufgaben. Sie hatten Angst, ebenfalls getötet zu werden. Inzwischen ist die 34-Jährige aber ihre eigene Chefin, sie verkauft, unterstützt von der peruanischen Drogenkontrollbehörde Devida, selbst produziertes Eis - und ist nebenbei Bürgermeisterin in ihrem Ort. Eine Erfolgsgeschichte. Exemplarisch für die jüngste Entwicklung in dem südamerikanischen Land steht sie allerdings nicht.

Ein höchst rentables Geschäft für Kriminelle

Der Koka-Anbau in Peru hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, seit 2025 hat sich die Anbaufläche von 40.300 Hektar auf rund 95.000 Hektar im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Die stetig steigende Nachfrage in Europa, wo 80 Prozent des peruanischen Kokains auf den Markt kommen, macht den Drogenanbau zu einem höchst rentablen Geschäft - in erster Linie für Händler und Verkäufer. In Europa werde mehr als 40.000 Euro für ein Kilogramm Kokain bezahlt, sagt Cesar Rojas Durand, Leiter der analytischen Einheit der Antidrogenpolizei, in Peru. In der Anbauregion liege der Durchschnittspreis für ein Kilo Kokain bei 1200 Euro.

Clans sorgen für Bildung und Gesundheitsversorgung

Dennoch ist es auch für die Kleinbauern lukrativer, Koka zu pflanzen als Kaffee oder Kakao. Die Gewinne sind höher - und sie müssen sich nicht um den Transport der Ware kümmern. Das übernehmen die Drogennetzwerke selbst, beispielsweise mittels Boot und Kleinflugzeug. Und auch das treibt die Menschen in die Abhängigkeit von Kartellen: Wer Koka liefert, kann im Gegenzug mit Bildung und einer Gesundheitsversorgung rechnen. Von der peruanischen Regierung ist in den abgelegenen Regionen, wo die Kokasträucher gedeihen, dagegen wenig zu erwarten, wie Rojas Durand bestätigt.

Drogen werden in Privatjets und U-Booten transportiert

Koka-Anbau auf Rekordniveau, Kokain-Konsum auf einem Höchststand, europäische Häfen, in denen tonnenweise Kokain gefunden wird: Im Schatten der Konflikte und Krisen östlich der Europäischen Union haben die Drogenhändler ihr Geschäft offensichtlich ausgebaut und weiter perfektioniert. Privatjets und U-Boote werden eingesetzt, um fertiges Kokain oder die sogenannte Basispaste über diverse Wege und Häfen nach Europa zu bringen. Geschmuggelt wird der Stoff nicht nur in Menschen, Hohlräumen und Bananenkisten, sondern beispielsweise auch als Paletten, die komplett aus Kokain bestehen.

Allein die schiere Masse macht den Kontrolleuren an Häfen und Flughäfen die Arbeit schwer. Laut Bundeskriminalamt wurden im Hamburger Hafen 2023 etwa 35 Tonnen Kokain sichergestellt, rund 15 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. In Rotterdam (Niederlande) und in Antwerpen (Belgien) waren es 59 beziehungsweise 116 Tonnen Kokain.

Auch aus einer Abwasseranalyse der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) von 2022 geht hervor, dass der Kokainkonsum in Deutschland deutlich zugenommen hat - mit Berlin an der Spitze. Politiker und Polizeibehörden diesseits und jenseits des Atlantiks sind deshalb alarmiert. Es scheint so, als seien ihnen die Drogenkartelle immer einen Schritt voraus. Um aufzuholen, wollen die Regierungen künftig verstärkt länderübergreifend zusammenarbeiten - innerhalb Europas und mit Südamerika.

Der höchste Orden des Landes für Nancy Faeser

„Wir brauchen internationale Lösungen, um die organisierte Kriminalität erfolgreich bekämpfen zu können. Deshalb bin ich hier“, sagt Nancy Faeser bei ihrem Besuch in Lima. Gemeinsam mit ihrem peruanischen Amtskollegen Viktor Torres Falcon hat sie soeben eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet, die in einem zweiten Schritt in einem „umfassenden Sicherheitsabkommen“ münden soll.

Konkret heißt das: vor allem mehr Informationsaustausch zwischen deutschen und peruanischen Polizisten beim Kampf gegen Drogen-, Waffen- und Menschenhandel sowie gegen Umweltkriminalität. Die peruanische Seite hatte wohl auch Helikopter auf dem Zettel, doch diesen Wunsch kann die Innenministerin nicht erfüllen, ebenso wenig wie andere materielle und finanzielle Zusagen. Dennoch verlässt sich nach zweieinhalb Tagen hochdekoriert das Land. Von Staatspräsidentin Dina Boluarte wurde ihr der höchste Orden des Landes, der „El Sol del Peru“ (Orden der Sonne von Peru) verliehen.

Folterkammern in den Niederlanden und in Belgien

Faeser hat eine Delegation mitgebracht und auch die soll den Gastgebern in Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien signalisieren: Die Ministerin ist nicht nur zum Händeschütteln so weit gereist. Sie sucht Verbündete, um Schlimmeres von Deutschland abzuwenden. In den Niederlanden und Belgien hätten Ermittler Folterkammern entdeckt. Staatsanwälte und Journalisten seien ermordet worden, so Faeser. Dort gebe es „massive Gewalt in Zusammenhang mit dem Drogenhandel“.

„Das gilt es in Deutschland unbedingt zu verhindern.“ An ihrer Seite weiß sie dabei die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes (BKA), Martina Link, die in Kolumbien eine Erklärung unterzeichnet mit dem Ziel einer „engen polizeilichen Zusammenarbeit“. Auch Präventionsprojekte soll es dort geben, um auf die Gefahren des Kokainkonsums hinzuweisen. In Brasilien wurden zudem „Joint Investigation Teams“, vereinbart, um gemeinsam gleichzeitig gerichtsfest ermitteln zu können.

„Narcotraficantes“ fordern den ecuadorianischen Staat heraus

In Ecuador kämpft die Regierung derzeit allerdings einen anderen Kampf. Dort steht die öffentliche Sicherheit auf der Kippe, weil Drogenbanden, die „Narcotraficantes“, dem Staat ihre Macht beweisen wollen - inklusive Morden, Geiselnahmen und Gefängnisrevolten. Der seit dem 7. Januar geltende Ausnahmezustand wurde von Präsident Daniel Noboa gerade um weitere 30 Tage verlängert.

Die Korruption, die organisierte Kriminalität, die Clans haben sich von Kolumbien nach Ecuador verlagert. Mauricio Alarcon

„Die Korruption, die organisierte Kriminalität, die Clans haben sich von Kolumbien nach Ecuador verlagert“, sagt Mauricio Alarcon Salvador, der für Transparency International in seinem Land arbeitet. Um Reformen zu erzwingen, sollten ausländische Geldgeber ihre Macht nutzen, fordert er. Geldzusagen hatte Faeser bei ihrem Kurzbesuch ohne Übernachtung in Quito - mehr war wegen der Sicherheitslage nicht möglich - ohnehin nicht dabei. Aber ein BKA-Verbindungsbeamter soll künftig in Ecuador stationiert sein.

Chinesen finanzieren gigantischen Hafen in der Nähe von Lima

Die Polizei in Peru plagen derweil die Sorgen wegen eines Großprojektes unter chinesischer Führung. Rund 80 Kilometer von Lima entfernt soll 2024 ein gigantischer Hafen eröffnet werden: der wichtigste Containerhafen an der südamerikanischen Pazifikküste überhaupt, weitgehend automatisiert, mit wenig Personal. Was für den Export von Bergbau- und Landwirtschaftsprodukten durchaus ein Vorteil ist, kommt auch den Drogenhändlern zupass.

Der Hafen könnte sich zu einem neuen Zentrum für den Drogenschmuggel entwickeln. Rojas Durand

Sie könnten sogar doppelt davon profitieren: einerseits vom leichteren Import synthetischer Drogen wie Fentanyl, andererseits vom einfacheren Export von Kokain, Gold sowie illegal geschlagenem Tropenholz. „Der Hafen könnte sich zu einem neuen Zentrum für den Drogenschmuggel entwickeln“, sagt der Polizist Rojas Durand über das Projekt. 90 Prozent der Chemikalien, die für die Kokainherstellung gebraucht werden, müssten importiert werden - der Hauptanteil kommt aus Asien.

Der Drogenhandel ist eben ein globalisiertes Geschäft. Auf der anderen Seite stehen die Regierungen und Polizeibehörden in Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien, die versuchen gegenzuhalten. Die den Kampf gegen die Korruption im eigenen Land und das Kokain aufgenommen haben. Doch so lange die Nachfrage aus den USA und aus Europa zunimmt, können sie diesen Kampf kaum gewinnen.