Faeser, Böhmermann und der Geheimdienst

Die Affäre um den zu Unrecht abgesetzten Cybersicherheitschef Arne Schönbohm weitet sich aus. In einer Sondersitzung sollte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag zu Vorwürfen Stellung nehmen, sie habe den deutschen Geheimdienst illegal eingesetzt, um belastendes Material über Schönbohm zu finden. Die Innenministerin erschien nicht zu der Sondersitzung in Berlin, gab der Deutschen Presseagentur (dpa) jedoch wenig später ein Interview. Die Affäre Schönbohm wurde in diesem Interview mit keiner Silbe erwähnt. CDU, CSU und auch die Linke kritisieren Faeser jetzt ungewöhnlich scharf.

Darum geht es: In der Sendung ZDF Magazin Royale hatte Moderator Jan Böhmermann über den damaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) behauptet, er stehe in Verbindung zu einem Verein, der angeblich Kontakte zum russischen Geheimdienst habe. Ein Beweis dafür wurde in den folgenden Untersuchungen des Bundesinnenministeriums nicht gefunden. In diesem Zusammenhang habe Faeser die ermittelnden Beamten aber gedrängt, so der Vorwurf, sie mögen „nochmal BfV abfragen“.

Die Abkürzung „BfV“ steht für „Bundesamt für Verfassungsschutz“ — den deutschen Inlandsgeheimdienst. Darüber hatte zunächst die Bild–Zeitung berichtet. Obwohl sich die Vorwürfe gegen Schönbohm bis heute nicht bestätigt haben, wurde er von Innenministerin Faeser im November 2022 als BSI–Präsident abgesetzt. Auf Initiative der CDU/CSU wurde am vergangenen Freitag nun eine Sondersitzung des Innenausschusses zu den Vorgängen beantragt. Der Ausschuss tagte am Dienstag von 8.30 bis 9.30 Uhr. Doch Faeser kam nicht.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte dieser Zeitung auf Anfrage: „Bundesinnenministerin Faeser hatte gestern (Dienstag, Anm. d. Red.) früh einen wichtigen Arzttermin infolge ihrer überstandenen Corona–Infektion, der in ihrem Heimatort war. Weil sie aus diesem Grund gestern früh nicht in Berlin sein konnte, war sie im Deutschen Bundestag entschuldigt.“ Zu einem Interview–Termin in Hessen mit der dpa hingegen erschien die Innenministerin.

Dieser fand nach Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ gegen 11 Uhr statt. Das Interview wurde am Dienstag um 14.55 Uhr unter Überschrift „SPD–Politikerin Faeser bevorzugt nach Hessen–Wahl Ampelbündnis“ veröffentlicht. Faeser ist Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober. Der Sprecher des Innenministeriums äußerte sich auf Anfrage so: „Zum späteren Gespräch mit der dpa müssten Sie sich bitte an die hessische SPD wenden.“ Doch die ließ eine Anfrage dieser Zeitung innerhalb der gesetzten Frist unbeantwortet. Vom Innenministerium unbeantwortet blieben zudem mehrere weitere Fragen der „Schwäbischen Zeitung“ — etwa dazu, wie relevant die Innenministerin die Sondersitzung einstuft, ob sie bei einer möglichen weiteren Sondersitzung persönlich erscheinen werde und was sie zu dem Vorwurf sagt, ihr sei der aktuelle Wahlkampf wichtiger als Aufklärung im Fall Schönbohm.

Von der Union gab es unterdessen schwere Kritik an Faeser. „Der im Raum stehende Vorwurf gegen Frau Faeser, sie habe den Inlandsnachrichtendienst gegen einen ihr unliebsamen Beamten instrumentalisiert, ist schwerwiegend und konnte auch in der heutigen Sondersitzung nicht ausgeräumt werden“, so der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU–Bundestagsfraktion, Alexander Throm.

Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz begrüßte Faeser am Mittwoch im Bundestag mit den Worten: „Danke, dass Sie hier sind heute Morgen, Frau Faeser, nachdem Sie sich gestern krank gemeldet haben und in Wiesbaden dpa–Interviews gegeben haben.“

Auch Linken–Chefin Janine Wissler übte scharfe Kritik. Wissler sagte am Mittwoch: „Dass Nancy Faeser sich für die gestrige Sitzung des Innenausschusses im Bundestag krank gemeldet hat, um keine kritischen Fragen beantworten zu müssen, aber gleichzeitig Wahlkampf in Hessen machte, wirft ein verheerendes Licht auf sie und erschüttert ihre Glaubwürdigkeit.“

Die CDU/CSU–Fraktion forderte am Mittwoch eine erneute Sondersitzung des Bundestags–Innenausschusses. Die SPD lehnte das zunächst ab. Am Abend lud der stellvertretende Ausschussvorsitzende Lars Castellucci (SPD) dann aber doch für den Donnerstagmorgen zu einer Sitzung des Gremiums ein. Einziger Punkt der Tagesordnung ist ein Bericht der Ministerin zur Causa Schönbohm.