Fiona Scott Morton hat das Handtuch geworfen. Damit hat die Kandidatin für den Posten der Chefökonomin in der Generaldirektion Wettbewerb der EU eine schmerzhafte Debatte erspart. Kann es von Vorteil sein, eine Expertin in die mächtigste Abteilung der Brüsseler EU–Kommission zu berufen, die zuvor ihr Geld unter anderem als Beraterin großer Digitalkonzerne wie Microsoft und Amazon verdiente und nicht einmal die Staatsbürgerschaft eines EU–Landes vorzuweisen hat?

Aber sicher, sagt die für ihre pragmatische Haltung bekannte dänische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Der Blick einer Insiderin sei schließlich die beste Voraussetzung, um die Logik dieser Unternehmen zu verstehen.

Macron gegen Morton

Und die USA hätten nach langen Jahren ungeregelter Märkte unter Joe Biden gezeigt, wie effektiv und schnell man Wettbewerbskontrolle einführen könne, wenn der politische Wille dafür vorhanden sei. Außerdem hätte jeder bereits im März in der Stellenausschreibung sehen können, dass man weltweit und unabhängig von der Staatsangehörigkeit rekrutieren wolle, um wirklich die qualfizierteste Person für den Posten zu finden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht seit Tagen Stimmung gegen die Personalie — die allerdings schon seit April im Raum steht und anfänglich weder in Brüssel noch in Paris für Aufregung sorgte. Doch nun haben fünf der 26 EU–Kommissare in einem offenen Brief Diskussionsbedarf angemeldet. Vestagers Entscheidung müsse öffentlich erörtert werden, bevor das Berufungsverfahren fortgesetzt werden könne. Zu den Unterzeichnern gehört natürlich der französische Industriekommissar Thierry Breton, aber auch der spanische Außenbeauftragte Josep Borrell und die Kollegen aus Portugal, Italien und Luxemburg.

Enge Verflechtungen mit US–Konzernen

In anderen Abteilungen sei der Unmut ebenfalls groß, ist aus der EU–Kommission zu hören. Macron sprach wohl vielen aus der Seele, als er fragte, ob wirklich niemand mit entsprechender Expertise aus dem Kreis europäischer Staatsbürger zu finden sei. Da Scott Morton im vergangenen Jahr für viele der amerikanischen Digitalkonzerne beratend tätig geworden sei, müsse sie diese Dossiers aus Befangenheitsgründen abgeben und könne ihrer Aufgabe, das neue Gesetz über digitale Dienstleistungen umzusetzen, garnicht gerecht werden.

Warum aber kommen die Kritiker erst jetzt aus der Deckung? Auch darüber kursiert in Brüssel eine Theorie. Vestager möchte kommendes Jahr Chefin der Europäischen Investitionsbank werden und hat deshalb die Kommissionspräsidentin gebeten, sie einige Monate vor Ende ihres Vertrages aus der EU–Kommission zu entlassen.

Scott Mortons Absage auf Twitter

Da die der liberalen Partei angehörende Dänin nach zwei Amtszeiten als Wettbewerbskommissarin einen exzellenten Ruf genießt, werden ihr große Chancen auf den Job eingeräumt. Auch Macron rechnet sich der liberalen Parteienfamilie zu. Doch seine Überzeugung, dass großzügige staatliche Wirtschaftsförderung erlaubt sein muss, um europäischen „Champions“ den Boden zu bereiten, wird von Vestager skeptisch gesehen. Die beiden sind, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade beste Freunde.

„Die Aufgabe, modernes Wettbewerbsrecht und neue Instrumente wie das Gesetz über digitale Dienstleistungen durchzusetzen, ist sowohl für die Bürger der EU als auch für die Menschen in anderen Ländern von hoher Bedeutung“, schreibt Scott Morton in dem Brief an Vestager, in dem sie den Rückzug von der Kandidatur erklärt. „Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe.“

Vestager revanchiert sich auf Twitter mit dem Wunsch, Scott Morton möge ihre „außergewöhnliche Erfahrung“ auch in Zukunft dafür einsetzen, starke Wettbewerbsregeln durchzusetzen — „auf beiden Seiten des Atlantik.“