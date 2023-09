Eine Uhr auf der Webseite der EU–Kommission zählte die Stunden und Sekunden bis zum großen Moment. Das sollte eine Spannung suggerieren, die wohl die wenigsten Europäer empfunden haben, als die Präsidentin der EU–Kommission gestern Morgen ans Rednerpult in Straßburg trat, um zur Lage der Union zu sprechen.

Das Vertrauen in die Kraft ihrer Worte ist bei den Kommunikationsberatern der Chefin offensichtlich so gering, dass sie die Sendefassung der Rede mit einem Bilderteppich und fett gedruckten Untertiteln aufhübschten. Die zierliche Politikerin wurde optisch an den Rand gedrückt und konnte sich auch verbal nur mühsam gegen die oft nicht zum Text passenden Bildbotschaften behaupten. Unfreiwillig komisch wurde es, als von der Leyen von den Mooren und Feuchtgebieten in Südeuropa schwärmte und dazu Taucher auf dem Meeresgrund zu sehen waren.

von der Leyen stolz auf ihre Bilanz

„Heute liefern, für morgen bereit sein“ — das hatten ihre Redenschreiber der Kommissionspräsidentin in dicken Buchstaben über ihr Manuskript gesetzt. In der Rede selber ging es dann allerdings hauptsächlich ums „Gestern“. Die Bilanz kann sich ja auch sehen lassen. Der Kraftakt für die gemeinsame Entwicklung und gerechte Verteilung von Covid–Impfstoffen, das gewaltige Regelwerk zum klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft, der bedingungslose Einsatz für die Aufrüstung und politische Unterstützung der Ukraine — die als Verteidigungsministerin wenig erfolgreiche Politikern hat auf europäischer Ebene viel bewegt und den eigenen Anspruch umgesetzt, die EU stärker auf der Weltbühne zu verankern.

Der „Green Deal“ bleibt ihr Kernprojekt. Auch technologisch soll Europa hier Vorreiter werden. „Die Zukunft unserer sauberen Industrien muss in Europa liegen“, verspricht sie. 38 CO2–neutrale Stahlwerke gebe es bereits. Ein erstes Containerschiff, das von sauberem Methan getrieben werde, sei vom Stapel gelaufen. Mit einem „European Wind Power Package“ will von der Leyen die Entwicklung der Windkraft durch vereinfachte Genehmigungen und finanzielle staatliche Unterstützung beschleunigen.

Ein Zwischenziel für die Reduktion der Treibhausgase bis 2040, auf das Umweltorganisationen gehofft hatten, nennt sie allerdings nicht. Die Lebensmittelproduktion sei aber ebenso wichtig. Es brauche „mehr Dialog, weniger Polarisierung. Ich bleibe überzeugt, dass Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen können.“

Kritik an Führungsstil

Norbert Lins (CDU), Europaabgeordneter für das Gebiet Württemberg–Hohenzollern und Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, bescheinigt von der Leyen ein gutes Zeugnis. „Die Kommissionspräsidentin beschreibt den Green Deal als das Kernstück der Europäischen Gesetzgebung. Sicherung und Unabhängigkeit der europäischen Lebensmittelsicherheit bleiben hierunter eine Priorität. Sie zeigt ein Ende der Konfrontation und den Weg hin zum Dialog“, so Lins, der für die konservative EVP–Fraktion im Europaparlament sitzt, der auch von der Leyen angehört.

SPD–Frau Katharina Barley sieht die Lage der EU deutlich kritischer: „Europa steht am Scheideweg. Die Konservativen orientieren sich nach rechts außen. Die Auswirkungen: Sozialhilfe wird per SMS gestrichen, das Recht auf Abtreibung beschränkt, Rechtsstaatlichkeit nur noch als hohle Fassade. Das sind nur einige der Konsequenzen und sie sind für alle sichtbar.“ Es werde Zeit, dass Europa wieder einen klaren Kompass bekomme.

Naiv ist Ursula von der Leyen ganz sicher nicht. Doch im Spannungsfeld zwischen grünen Erwartungen und konservativen Enttäuschungen muss sie viele Unterstützer hinter sich bringen, wenn sie es ein zweites Mal ins Europäische Spitzenamt schaffen will. Im Wahlkampf sind Gesprächsangebote wohl erfolgversprechender als noch mehr gesetzliche Daumenschrauben aus Brüssel.