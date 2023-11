Europäische Union

EU-Kommission will Beitrittsgespräche mit Ukraine

Brüssel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche in Kiew. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa-ENR-Pool/dpa )

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen sieht keine großen Hindernisse mehr für den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Jetzt sind die Regierungen in den Hauptstädten der EU-Länder und in Kiew am Zug.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 03:10 Von: Deutsche Presse-Agentur