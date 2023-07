Erst durchatmen, dann fokussieren

Tipps für die Politiker, die in die Sommerpause aufbrechen: kräftig durchatmen, bei den Sommertouren dem Volk aufs Maul schauen, zuhören und lernen. Nicht nur die Ampelkoalition geht schwer beschädigt in die Ferien, auch die Opposition hat den Kompass verloren.

In Gesprächen mit Bürgern dürfte zur Sprache kommen, dass diese vor allem nicht von den Grünen, nur eine 14–Prozent–Partei, gegängelt werden wollen. Weder bei der Auswahl der neuen Heizung noch beim Gendern in Sprache und Schrift. Vielleicht erfahren die Politiker, dass die Bürger andere Prioritäten setzen als beispielsweise die Außenministerin, die von aller Welt, gefragt oder ungefragt, eine feministische Außenpolitik fordert. Auch die von der SPD angestoßene Diskussion ums Ehegattensplitting gehört nicht oben auf die Berliner To–Do–Liste. Kurzum: Der Bedarf an ideologiegetriebener Politik ist gedeckt.

Stattdessen darf der Bürger gelassene, seriöse, solide Führung erwarten. Handwerklich saubere Entscheidungen, die nicht vorm Verfassungsgericht landen wie die Wahlrechtsreform, müssen selbstverständlich sein.

Fokus auf die wichtigen Themen

Nach der Sommerpause ist die politische und gesellschaftliche Fokussierung auf sieben wirklich wichtige, über Wohl und Weh unseres Landes entscheidende Themen angesagt, die derzeit durch das entnervende Hickhack um Nice–to–discuss–Themen verdrängt werden: Klimaschutz zuvörderst. Die verrottete Infrastruktur der Straßen und Schienen, die de facto nicht entwickelte öffentliche Digitalisierung und die trotz aller Sonntagsreden sträflich vernachlässigte Bildung brauchen Lösungen. Der geregelte Zuzug von Migranten ist zu entscheiden, auch die Integration der hier lebenden Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Wie stoppen wir die De– Industrialisierung? Schließlich hat die Bundesregierung die äußere Sicherheit zu stärken: Immer noch leidet die Bundeswehr unter Unterfinanzierung, Bürokratie und schleppender Beschaffung.

Daher: alle mal kräftig durchatmen, dann fokussieren und klare Prioritäten setzen. Alte Fliegerweisheit, die auch im Politikbetrieb hilft: First things first, die wichtigen Aufgaben zuerst erledigen. Oder bürgernah: Das tun, was am dransten ist. Jetzt.