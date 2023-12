Staatsanwaltschaft

Ermittlungen nach Vorfall mit Chrupalla eingestellt

Der AfD-Chef sprach von einem Anschlag, der auf ihn verübt worden sei. «Insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten», sagte er wenige Tage nach der Klinikbehandlung in Berlin. Die Staatsanwaltschaft bewertet den Vorfall allerdings anders. (Foto: Britta Pedersen/dpa )

Was ist vor einer AfD-Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt passiert? Bundeschef Chrupalla kam jedenfalls ins Krankenhaus und sprach dann von einem Anschlag. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und will den Fall zu den Akten legen.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 17:20 Von: Deutsche Presse-Agentur