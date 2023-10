Erdogan feiert sich zum Staatsjubiläum selbst

Die Türkei hat am Sonntag den hundertsten Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Mit Autokorsos, Straßenumzügen, Militärparaden, Ausstellungen und Festreden von Politikern würdigte das Land die Ausrufung der Republik am 29. Oktober 1923 und Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Im Mittelpunkt der offiziellen Feiern stand aber nicht Atatürk, sondern Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Die Republik entstand aus den Trümmern des Osmanischen Reiches, das im Ersten Weltkrieg zerbrochen war. Als erster Präsident des neuen Staates baute Atatürk die Republik als Nationalstaat westlicher Prägung auf, unterstellte den Islam der staatlichen Kontrolle, macht Frauen zu gleichberechtigten Bürgerinnen und reformierte Sprache, Schrift, Kleidung und Gesetzgebung nach europäischem Vorbild. Hundert Jahre später hat die Türkei in ihrer demokratischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung noch viele Defizite, doch trotz aller Probleme sind die allermeisten Türken stolz auf ihre Republik. Schon Tage vor dem Jubiläum wurden Häuser, Wohnungen, Balkons und Autos im ganzen Land mit der türkischen Flagge geschmückt. Hunderttausende Türken strömten zum Atatürk-Mausoleum in Ankara.

Erdogan schrieb bei einer Kranzniederlegung am Mausoleum ins Gästebuch, die Republik sei heute so sicher wie nie zuvor: „Sie ist in sicheren und kompetenten Händen.“ Unter seiner Führung habe die Türkei in den vergangenen zwei Jahrzehnten die größten Investitionen ihrer Geschichte angestoßen. Heute sei seine Regierung entschlossen, das zweite Jahrhundert der Republik zu einem „Jahrhundert der Türkei“ zu machen. Anhänger feierten den Präsidenten mit Sprechchören wie „Tayyip überall, Erdogan überall“.

Erdogans Regierung strich am Nationalfeiertag die Leistungen des 69-jährigen Präsidenten heraus, der das Land länger als jeder andere Politiker vor ihm regiert. Auf dem zentralen Taksim-Platz von Istanbul zeigte eine Ausstellung die Errungenschaften der Republik. Das Zelt war mit Bildern von Erdogan geschmückt: bei einer Rede vor den Vereinten Nationen, in der Hagia Sophia, als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine, mit einer Kampfdrohne aus türkischer Produktion und in Bomberjacke mit Sonnenbrille.

Landesweit sollten historische Stätten und Bauwerke von den Ausgrabungen der antiken Stadt Ephesus über das frühere Parlamentsgebäude bis zum Galata-Turm in Istanbul bunt angestrahlt werden; dazu sollte überall die eigens komponierte Hymne zum 100. Jahrestag der Republik ertönen, gespielt vom Symphonieorchester des Präsidentenamtes. Alternative Feiern wurden von vielen Großstädten organisiert, die überwiegend von der Opposition regiert werden. Dort fanden Gratis-Konzerte von bekannten Popmusikern statt, die in jüngster Zeit mit Auftrittsverboten der Regierungspartei belegt worden waren.

Nach einer Parade von hundert Schiffen der türkischen Kriegsmarine auf dem Bosporus in Istanbul und einem Überflug einer Kampfjet-Staffel war als Höhepunkt der Feierlichkeiten für den Abend ein Feuerwerk über dem Bosporus geplant, dazu eine Lichtershow mit 2023 Drohnen.