Eine vermurkste Wahl lässt sich nicht durch Wiederholung reparieren

Manche Menschen im Süden der Republik werden sich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundestagswahl bestätigt sehen: Berlin tut groß, aber wenig funktioniert. Am Wahltag im September 2021 haben die Behörden in der Bundeshauptstadt aufs Trefflichste vorgeführt, dass eine solche Sichtweise nicht nur auf Vorurteilen beruht. Die Verantwortlichen waren nicht in der Lage, Wahlen so zu organisieren, dass die richtigen Stimmzettel in den Wahllokalen lagen - und die Menschen in der dafür vorgesehenen Zeit ihre Stimme hätten abgeben können. Das passt ins Bild des heutigen Deutschlands - allerdings weit über Berlin hinaus: Funktionierende Verwaltung war einmal, das gleiche gilt für die Infrastruktur.

Zurück zu Berlin: Die Bundestagswahl 2021 muss in 455 Wahlbezirken wiederholt werden. Für die Stadt hätte es noch schlimmer kommen können, wäre die Unionsfraktion mit ihrer Klage in Karlsruhe erfolgreicher gewesen. Doch die Verfassungsrichter haben die Sichtweise des Bundestags weitgehend bestätigt. Wer politisch obsiegt hat, ist allerdings nur von nachgeordnetem Interesse. Spannender ist die Frage, ob eine vermurkste Wahl dadurch repariert werden kann, dass sie knapp zweieinhalb Jahre später wiederholt wird. Mit Blick auf die veränderte Weltlage - den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, den erbitterten Streit um die Klima- und Haushaltspolitik, den Krieg im Nahen Osten - ist dieser Gedanke abwegig. Aber wie sollte ein Rechtsstaat anders auf die festgestellten Wahlfehler reagieren?

Für die Linke steckt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Die Partei hat das Glück, dass ihre Direktmandate in Berlin durch die erneute Wahl nicht gefährdet sind, ansonsten hätte ein Aus im Bundestag gedroht. Überhaupt werden sich die Mehrheitsverhältnisse durch die Abstimmung am 11. Februar nicht groß verändern. Erwartbar ist allerdings, dass sich der Unmut über die Bundesregierung in den Wahlergebnissen niederschlagen wird. Ob die Ampel-Parteien darauf mit besserer Politik reagieren werden, darf bezweifelt werden. Denn Schüsse vor den Bug gab es bereits genug.