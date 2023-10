Wer sich eine Vorstellung davon machen möchte, wie die Europäische Union eines Tages aussehen könnte, braucht nur den riesigen Tisch beim Gipfel der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ am Donnerstag in Granada zu betrachten. 47 Regierungschefs, dazu die Präsidenten des Europäischen Rates, der EU-Kommission und des Europaparlaments versammelten sich in der traditionsreichen andalusischen Stadt. Am Freitag wird dann im vergleichsweise kleinen Kreis der 27 EU-Staaten getagt.

Der Ort wurde gewählt, weil bis zum Jahresende Spanien die Geschäfte der EU führt und seine Schätze, zum Beispiel die berühmte andalusische Festung Alhambra, gerne herzeigen möchte. Man könnte aber auch darüber nachdenken, dass an diesem Ort die katholische Rückeroberung der von muslimischen Mauren gehaltenen Gebiete Südspaniens ihr erfolgreiches Ende fand.

Migration als Streitthema

Wie Europa sein Migrationsproblem lösen kann, wird zumindest am zweiten Tag des Treffens ein Thema sein, wenn auch der große Konfliktherd „Krisenverordnung“ im Vorfeld durch eine Abstimmung der EU-Botschafter in Brüssel aus dem Weg geräumt wurde.

Wieder einmal schlägt sich die EU mit der Frage herum, wie viel Zuwanderung nützlich und bekömmlich ist, ohne den eigenen „Markenkern“ zu verlieren. Ganz ähnlich stellt sich die Frage auch bei der geplanten nächsten Erweiterungsrunde, wo die Balkanstaaten endlich zum Zuge kommen wollen, und die Ukraine auf der Überholspur an ihren vorbei zu ziehen droht.

Natürlich ist Wolodymyr Selenskyj, der ukranische Präsident, in Granada am ersten Tag anwesend, denn sein Land gehört zu der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“, die sich nun schon zum dritten Mal versammelt und aus der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am liebsten eine „EU light“ machen möchte.

Reformen der EU sind nötig

So will er das Dilemma, dass die EU in ihrer jetzigen Struktur nicht fit ist für eine neue Erweiterungsrunde, auflösen. Zwar hat Macron bereits mehrere Vorstöße unternommen, um substanzielle Reformen anzustoßen. Das Einstimmigkeitsgebot soll fallen, auch Steuerfragen sollen künftig mit Mehrheit entschieden werden. Die Regel, dass jedes Mitgliedsland einen Kommissar in die EU-Behörde entsendet, hätte eigentlich schon beim aktuell geltenden Lissabonvertrag ausgemustert werden sollen, wurde dann aber doch wieder hinein geschrieben.

Bevor die Entscheidungsprozesse verschlankt werden können, muss all dies aber einstimmig beschlossen werden. Bei einer steigenden Zahl von rechtspopulistischen Regierungen, die wieder mehr Souveränität aus Brüssel zurück nach Warschau, Rom oder Bratislawa ziehen wollen, ist die Kompromissbereitschaft geringer denn je.

Selenskyj braucht Europa mehr denn je

Mit einer Mitgliedschaft light aber kann sich Wolodymyr Selenskyj nicht zufrieden geben. Spätestens seit Kevin McCarthy als Sprecher der Republikaner im US-Kongress unter anderem wegen seiner Zustimmung zu Ukrainehilfen das Amt verlor, weiß der ukrainische Präsident, dass die Rüstungs- und Budgethilfen aus den USA nicht mehr lange fließen werden. Eine Nato-Mitgliedschaft rückt ebenfalls in unerreichbare Ferne, wenn Donald Trump in Washington erneut das Sagen haben sollte.

Selenskyj muss nun alles auf die europäische Karte setzen, andere Optionen hat er nicht mehr. Doch die Widerstände sind groß. Polnische Bauern gehen schon jetzt auf die Barrikaden, weil der Import von großen Mengen ukrainischen Getreides die Preise in den Keller treibt. Wenn ein Agrarland dieser Größenordnung in die „Gemeinsame Agrarpolitik“ aufgenommen würde, könnte das die Märkte durcheinander bringen und das Budget überfordern.

Wann ist die Ukraine EU-Mitglied?

Ex-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dessen Wort in der EU noch immer Gewicht hat, warnte in einem Gespräch mit der „Augsburger Allgemeinen“ vor einer raschen Aufnahme. Das Land sei durch und durch korrupt und habe gewaltigen Reformbedarf. An den Folgen einer übereilten Erweiterungsrunde 2004 mit Ländern, die teilweise bis heute Rechtsstaatsdefizite haben, leide die EU bis heute.

Wie Macron plädiert Juncker für einen „teilweisen Beitritt, eine intelligente Form der Fast-Erweiterung.“ Ratspräsident Charles Michel hingegen ist überzeugt, dass die Ukraine 2030 Mitglied sein wird, wie er dem „Spiegel“ versicherte.

Selenskyj versuchte im Vorfeld des Gipfels, sein Land als wichtigen neuen Sicherheitsbaustein für eine zunehmend auf sich selbst gestellte EU anzupreisen. Man werde sich auf den Bereich des Schwarzen Meeres, auf die Lebensmittelversorgung und die Schifffahrt konzentrieren, kündigte er über die Online-Plattform X, vormals Twitter, an. Oberste Priorität seines Landes sei aber, den eigenen Luftraum zu schützen. Dabei sei man natürlich weiterhin auf die Unterstützung der westlichen Partner angewiesen.