Dem bayerischen Vizeregierungschef Hubert Aiwanger scheint es so zu ergehen wie anderen vor ihm, die mit Affären und Vorwürfen zu kämpfen hatten: Nicht die eigentliche Verfehlung führt letztlich zum politischen Totalschaden. Es sind die „Sekundärfehler“, die gemacht werden, um nachträglich die Angelegenheit schön zu reden, hinzubiegen, zu vertuschen oder ganz in Abrede zu stellen.

Seit einigen Tagen sieht es so aus, als ob der junge Hubert Aiwanger seine Mitschüler mit NS–Gehabe beeindrucken wollte. Das ist kein Ruhmesblatt, wäre aber wohl verzeihlich, wenn er von Anfang an reinen Tisch gemacht hätte. Stattdessen stritt er alles ab, konnte sich bestenfalls an nichts erinnern. Am Donnerstag schien Aiwanger gespürt zu haben, dass er im Begriff ist, in genau diese „Sekundärfehler“-Falle zu laufen. In einem eilends anberaumten Pressetermin bestritt er zwar nach wie vor die Vorwürfe im Kern, räumte aber ein, dass er vor 36 Jahren vielleicht doch den einen oder anderen unpassenden Judenwitz zum Besten gegen haben könnte. Ob Aiwanger mit seiner halben Entschuldigung noch einmal die Kurve kriegt, ist derzeit offen.

Schwere Situation für Freie Wähler

Für die CSU ist das kein geringes Problem, wankt doch die Absicht, die „bürgerliche Koalition“ mit den Freien Wählern fortzuführen. Womöglich muss man nach der Wahl doch mit einer der Ampel–Parteien als Partner vorlieb nehmen, im schlimmsten Fall mit den Grünen.

Noch viel größer ist die Katastrophe für die Freien Wähler. Aiwanger ist das Zugpferd, die Gallions– und Kultfigur der Partei. Seinen Parteifreunden bleibt vorerst nichts anderes übrig, als sich geschlossen hinter ihm zu versammeln. Fraglich, ob sie das durchhalten können.

Nebenbei bemerkt: Die feine Art ist das Vorgehen der Aiwanger–Gegner auch nicht gerade. Dessen ehemaliger SPD–naher Lehrer hat sich offenbar zum Ziel gesetzt, die „braune Socke“ ausgerechnet in der heißen Wahlkampfphase aus dem Verkehr zu ziehen. Warum ausgerechnet jetzt, muss er sich fragen lassen. An der Sachlage selbst ändert dieses Vorgehen aber nichts. Was auch immer am Ende der Affäre herauskommt, der Demokratie in diesem Land wird sie sicher nicht genutzt haben.