Egorepublik Deutschland

Die Landwirte in Deutschland haben ihre Macht eindrucksvoll demonstriert. Auch Gastronomen, Lkw-Fahrer und Einzelhändler beteiligten sich an den Demos zum Auftakt des „heißen Januars“. Mit den Protesten soll es weitergehen - und ab Mittwoch, wenn es nicht noch richterlich gestoppt wird, legen wieder einmal die Lokführer den Schienenverkehr lahm.

Keine Frage: Proteste sind in einer Demokratie erlaubt und in gewissem Umfang auch legitim. Wenn an Traktoren aber Galgen hängen, ein Minister bis ins Private bedrängt wird und man sich teilweise nicht ausreichend klar von Rechtsextremen abgrenzt, geht das über ein erträgliches Maß hinaus. Auch schaden die Proteste - ebenso wie die nicht enden wollenden Bahnstreiks - massiv Unbeteiligten. Neben einzelnen, die sich im Ton vergreifen und über die Stränge schlagen, muss man hierbei auch den Bauernverband kritisieren. Denn die pauschale Aussage, dass auch eine teilweise Rücknahme der Kürzungen „inakzeptabel“ sei, verhärtet die Fronten zusätzlich und stellt eine Maximalforderung dar, von der Bauernpräsident Joachim Rukwied dann kaum mehr zurückweichen kann.

Streit ist in einer Demokratie unverzichtbar, sie lebt aber auch vom Kompromiss. Das Prinzip funktioniert dann nicht mehr, wenn jede gesellschaftliche Gruppe ihre Macht rücksichtslos ausreizt und nur noch auf Maximalforderungen beharrt. Angefangen hat dieser Trend mit Piloten und Fluglotsen. Auf die Spitze treiben es seit Jahren die Lokführer. Streiks und Demonstrationen sind in Ordnung und zu Recht von unserem Grundgesetz garantiert. Was aber immer mehr Akteure außer Acht lassen, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Der gesellschaftliche Kitt bröckelt. Daran trägt die Regierung eine Mitschuld - mit einer Politik, die die Lage in vielen Bereichen durch eine Mischung aus Ideologie, Inkompetenz und Aktionismus nur verschlimmbessert. Die Ampel muss sich endlich zurücknehmen und auf das Wesentliche konzentrieren. Die Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft sollten sich aber ebenfalls sammeln und Vernunft walten lassen. Sonst droht uns eine Egorepublik Deutschland - zum Schaden aller.