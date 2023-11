Trotz der sorgfältig aufgetragenen Schminke sah Sandrine Josso sichtlich mitgenommen aus, als sie erstmals im Fernsehen über den traumatischen Abend in der Dienstwohnung eines Senators sprach. Joël Guerriau, ein langjähriger Freund, hatte die Abgeordnete vergangene Woche zu sich nach Hause gebeten, um seine Wiederwahl zu feiern. Doch der Gastgeber kippte der 48-Jährigen Ecstasy in den Champagner, um sie danach vermutlich sexuell zu missbrauchen.

„Ich trank den ersten Schluck und hatte den Eindruck, dass der Champagner süßer schmeckt als sonst“, berichtete Josso im Fernsehsender France 5. Dreimal habe sie mit Guerriau auf dessen Wiederwahl anstoßen müssen. „Nach einigen Minuten bekam ich Herzklopfen und Schweißausbrüche“, erinnerte sich die Parlamentarierin der Regierungspartei MoDem. Ihr Gastgeber habe außerdem die Beleuchtung ständig verändert: mal heller, mal dunkler. Die Ärzte hätten ihr hinterher erklärt, dass die Droge so erst ihre volle Wirksamkeit entfalte.

Kein Einzelfall

Als Guerriau ihr erneut nachschenkte, sah Josso, wie er in der Küche eine weiße Tüte in einer Schublade versteckte. „Da habe ich verstanden.“ Obwohl ihr bereits die Beine zitterten, habe sie ein Taxi gerufen. Doch Guerriau folgte ihr zunächst in den Aufzug und dann durch den Hof bis zum Taxi. In diesem Moment habe sie Todesangst erlebt, gestand die Politikerin aus der westfranzösischen Guerande. Am ganzen Körper zitternd entkam Josso und ließ sich ins Krankenhaus fahren.

Dort erfuhr sie, dass ihr Fall nicht selten ist. Allein im Pariser Hôpital Lariboisière würden täglich durchschnittlich drei Frauen wie sie behandelt, sagte Josso. „Egal welchen Alters, egal welcher Herkunft.“ Von „Unterwerfung mithilfe chemischer Mittel“ ist in der Fachsprache die Rede. Die Agentur für Medikamentensicherheit ANSM zählte innerhalb von vier Jahren 233 solcher Fälle, doch die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Vor allem, wenn man Partydrogen wie GHB dazu rechnet, die sich innerhalb von wenigen Stunden im Körper abbauen und danach nicht mehr nachgewiesen werden können.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Josso gab den Opfern deshalb den Ratschlag, sofort Blut und Urin untersuchen zu lassen oder zumindest eine Urinprobe aufzubewahren. Bei der Parlamentarierin wurde Ecstasy im Blut gefunden. In der Wohnung Guerriaus entdeckte die Polizei später das weiße Tütchen mit dem Pulver. Der Anwalt des Senators bestreitet, dass sein Mandant Josso die Droge untermischen wollte. Es handele sich um einen Irrtum. Der Senator soll von einem Kollegen einen Stimmungsaufheller bekommen haben, den er eigentlich selbst nehmen wollte. Der Politiker soll deprimiert gewesen sein, weil seine Katze im Alter von 20 Jahren gestorben sei.

Seit vergangener Woche läuft gegen Guerriau ein Ermittlungsverfahren wegen Verabreichung einer unerlaubten Substanz mit der Absicht einer „Vergewaltigung oder sexuellen Aggression.“ Die Regierungspartei Horizons setzte die Mitgliedschaft des Senators aus und Senatspräsident Gérard Larcher forderte den stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses auf, seine Ämter ruhen zu lassen.

Andere Beispiele in der französischen Politik

Guerriau ist nicht der erste Parlamentarier des Regierungslagers, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Im vergangenen Jahr trat Damien Abad als Solidaritätsminister zurück, nachdem mehrere Frauen ihn der Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung beschuldigt hatten.

Eines der Opfer gab an, nach einem Glas Champagner in einer Bar das Bewusstsein verloren zu haben. Am nächsten Morgen sei sie in Unterwäsche in einem Hotelzimmer wieder zu sich gekommen. Obwohl Vorermittlungen gegen ihn laufen, sitzt Abad, der die Vorwürfe bestreitet, weiter in der Nationalversammlung.

Sexuelle Gewalt in der Politik sei eher ein Tabuthema, sagte die Grünenabgeordnete Sandrine Rousseau. Die Schilderungen der Frauen würden oft angezweifelt. „Ich möchte es deshalb begrüßen, dass zum ersten Mal die Worte von Sandrine Josso nicht in Zweifel gezogen wurden.“