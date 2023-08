Die Stunde der Wahrheit im FiserV–Forum, wo die Republikaner in fast genau einem Jahr ihren Präsidentschaftskandidaten küren wollen, schlug um kurz vor 22 Uhr. Bis dahin hatten die sieben Männer und eine Frau über 60 Minuten auf der Bühne so getan, als machten sie die Nominierung unter sich aus. Sie droschen wahlweise auf Joe Biden, China, illegale Einwanderer, COVID–Lockdowns oder den Klima–Betrug ein. Dann sprach Bret Baier „den Elefanten“ an, „der nicht im Raum ist“.

Gemeint war Donald Trump, der den Pflichttermin zum Auftakt des Wahlkampfs sausen ließ, um auf X mit dem von FOX–gefeuerten Tucker Carlson in seinem Golfclub von Bedminster zu plaudern. Von dort reiste der Ex–Präsident am Donnerstag nach Atlanta, wo er sich im berüchtigten Fulton County Gefängnis für die Aufnahmen seiner Personalien und erkennungsdienstlicher Behandlung vor Ablauf der Deadline an diesem Freitag einfinden muss.

Nächste Anklage für Trump

Es handelt sich um die vierte Anklage in drei Monaten. Diesmal muss sich Trump in dreizehn Punkten verantworten, darunter der Bildung einer kriminellen Vereinigung mit 18 anderen Personen. Bei einer Verurteilung droht Trump eine Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Begnadigung ausgeschlossen.

Baier fordert die Mitbewerber auf, per Handzeichen zu erklären, ob sie Trump als Präsidentschaftskandidaten der Partei unterstützen würden, wenn er als verurteilter Straftäter ins Rennen um das Weiße Haus eintrete. Die Temperatur in der mit 7.000 Zuschauern besetzten Arena steigt bei der Frage spürbar an. Bis auf zwei Kandidaten heben alle die Hand. Enthusiastisch schnellt die von Jungunternehmer Vivek als Erste in die Luft. Es folgen die ehemalige UN–Botschafterin Nikki Haley, Senator Tim Scott aus South Carolina und der farblose Gouverneur aus North Dakota Doug Burgum.

Ron DeSantis würde Trump unterstützen

Ron DeSantis, der als Zweitplatzierter in nationalen Umfragen 40 Punkte hinter Trump her hinkt, schaut, was die anderen machen. Dann hebt er seine Hand. Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence folgt eher zögerlich. Keine Regung zeigt dagegen Asa Hutchinson, der die alte Garde der George Bush Republikaner verkörpert. Der Ex Gouverneur aus New Jersey, Chris Christie, zuckt. Nachdem er realisiert, dass seine versuchte Wortmeldung als Zustimmung interpretiert werden könnte, zieht er seine Hand zurück.

Die Trump–Fans im Publikum buhen Christie für seinen Erklärungsversuch aus. „Jemand muss aufhören, dieses Verhalten zu normalisieren, okay?“, versucht der ehemalige Chefankläger des Gartenstaats über den ohrenbetäubenden Lärm Gehör zu verschaffen. „Es geht um das Verhalten, das dem Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht würdig ist“.

Pence in der Kritik

Die Basis der Partei, die sich Recht und Ordnung auf ihre Fahnen geschrieben hat, sieht das offenkundig anders. Das wird auch deutlich als Kandidaten in einer zweiten Runde die Frage beantworten sollten, ob Pence am 6. Januar 2021 das Richtige getan habe. Der Vizepräsident hatte sich geweigert, an dem mutmaßlichen Plot Trumps mitzuwirken und die Zertifizierung des Wahlsiegs Joe Bidens im Kongress zu verweigern.

„Ich habe damit kein Problem“, antwortete DeSantis so halbherzig, wie er es die ganzen zwei Stunden es peinlichst vermieden hatte, den Spitzenreiter anzugreifen. Er sei wirklich nicht so sehr an der Vergangenheit interessiert, fügte er hinzu. Die Vereidigung des nächsten Präsidenten im Januar 2024 sei ihm wichtiger.

Haley lobte Pence für seine Standhaftigkeit und mahnte die Partei zu bedenken, dass Trump „der unbeliebteste Politiker“ im Land sei. „Wir können die Wahlen so nicht gewinnen.“ Das kam nicht gut beim Parteivolk an, das auch grummelte, als sich der Vizepräsident von seinem ehemaligen Chef distanzierte. „Er hat mich aufgefordert, ihn über die Verfassung zu stellen.“

Trump glänzt mit Abwesenheit

Die Herzen des Publikums erreichte dagegen Ramaswamy, der Trump als „großartigsten Präsidenten des 21. Jahrhunderts“ feierte. Der 38–jährige Biotechunternehmer indischer Abstammung hofft, dass sein Idol sich an seine Unterstützung erinnern wird. Denn egal wie viel „Buzz“ er mit seinem clownesken Auftritt an der Trump–Basis erzielte, gab es in Milwaukee wenig Anzeichen, dass diese dem Top–Elefanten nicht folgen wird.

„Trump hatte nichts zu gewinnen“, fasst der ehemalige Chefstratege Barack Obamas, David Axelrodt, das strategische Kalkül hinter dem Fernbleiben zusammen. Tatsächlich sieht an diesem Abend alles danach aus, als habe der „nicht anwesende Elefant im Raum“ es geschafft, die Partei davon zu überzeugen, dass er das Opfer einer Hexenjagd sei.

Er bereue nichts, sagte Trump dem Rechtsaußen Carlson im Parallel–Programm zur FOX–Debatte. Die Wahlen seien von ihm gestohlen worden. Der 6. Januar sei ein „Tag der Liebe und Einheit“ gewesen.

Trump dominiert Schlagzeilen

Nur einen Köder schluckte er nicht. „Bewegen wir uns jetzt auf einen Bürgerkrieg zu“, provozierte Carlson. „Ich weiß es nicht“, gibt sich Trump kleinlaut. Weiter wollte Trump nicht gehen. Dessen Verteidiger dürften ihm eingeschärft haben, am Vorabend seines historischen Ortstermins im Fulton County Gefängnis nicht seine Freilassung zu riskieren.

Die Schlagzeilen dominiert der Ex–Präsident auch so. Keine 24 Stunden nach der ersten Fernsehdebatte der Republikaner ist diese schon nahezu vergessen. Stattdessen dominieren die live übertragenen Bilder vom Stelldichein Trumps in Atlanta die Öffentlichkeit. Und alle warten gespannt auf die Veröffentlichung des obligatorischen Mugshots des Angeklagten — dem ersten in der Geschichte der Vereinigten Staaten.