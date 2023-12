Die Zeit drängt, die Frage zu klären, ob Donald Trump nach dem 14. Verfassungszusatz der USA von einer Kandidatur für das Präsidentenamt ausgeschlossen werden kann. Der nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1868 in Verfassung aufgenommene Zusatz sieht in Artikel 3 vor, dass keine Person ein ziviles oder militärisches Amt innehaben darf, die sich „an einem Aufruhr oder einer Rebellion beteiligt oder den Feinden derselben Hilfe oder Beistand geleistet hat“.

Ausdrücklich benannt werden Abgeordnete im Kongress oder den Staatsparlamenten, Exekutiv- oder Justizbeamte sowie, wer als „Offizier der Vereinigten Staaten“ auf die Verfassung der Vereinigten Staaten vereidigt worden war. Der 14. Zusatzartikel erwähnt nicht explizit den Präsidenten oder Vizepräsidenten. Und es ist nicht klar, wie diese Bestimmung in der Praxis anwendet werden soll.

Nach dem obersten Gericht von Colorado kam nun auch die für die Durchführung der Wahlen in Maine zuständige „Secretary of state“, Shenna Bellows, zu dem Schluss, dass Trump unter den Bestimmungen der US-Verfassung nicht an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen darf.

In Michigan und Minnesota sahen Gerichte dies anders. Da die Vorwahlen Angelegenheit der Parteien seien, könnten die Wahlbehörden Trump nicht von den Wahlscheinen der Republikaner streichen. Sie ließen offen, ob der Kandidat bei einer Nominierung durch seine Partei dann im kommenden Herbst auf dem Wahlschein stehen darf. New Hampshire wies die Klage gegen Trumps Teilnahme ab.

Gerichtsentscheidungen stehen noch aus

In vierzehn weiteren Bundesstaaten sind Anfechtungen vor den Gerichten anhängig. Darunter in Oregon, wo in Kürze eine Entscheidung des obersten Gerichts erwartet wird. Koordiniert werden die Anfechtungen von der Organisation „Free Speech for People“, die weitere Klagen in anderen Bundesstaaten vorbereitet.

Experten gehen davon aus, dass der Supreme Court der Vereinigten Staaten sich der Sache annimmt, um Klarheit bei der gerichtlich bisher nicht geklärten Auslegung des 14. zu schaffen. Da Colorado und Maine bereits am Superdienstag (5.3) wählen, müsste dies zeitnah erfolgen. Denn beide Staaten haben Fristen für die Genehmigung, den Druck und die Bereitstellung der Wahlscheine für die Vorwahlen.

Der Staatsrechtlicher Ashraf Ahmed von der Columbia Law School äußerte in der New York Times die Ansicht, dass der Supreme Court die knifflige Frage der „Beteiligung an einem Aufruhr“ umgehen könnte. Stattdessen böte sich eine Entscheidung „entlang verfahrenstechnischer Fragen“ an. Dazu gehört etwa die Frage, ob bei den Entscheidungen Trumps Rechte ausreichend geschützt gewesen seien.

In Maine sieht das Gesetz vor, dass die „Secretary of State“ allein über von Bürgern eingebrachte Anfechtungen entscheidet. Der Kandidat hat bei einem Ausschluss fünf Tage Zeit, die Gerichte des Gliedstaats anzurufen. Trumps Sprecher Steven Cheung kritisierte die Entscheidung Bellows als Manöver einer „viruelen Linken“. Die Demokratin versuche die Wahlen zu beeinflussen. „Das ist eon feindlicher Anschlag auf die Demokratie in Amerika.“

Marathon startet in Iowa

Bellows wies den Vorwurf zurück. Ihr sei bewusst, dass sie die erste „Secretary of State“ sei, die einen Kandidaten nach Artikel 3 des 14. Verfassungszusatzes von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen habe. „Mir ist ebenso bewusst“, schreibt Bellows in ihrer Begründung, „dass kein Präsidentschaftskandidat sich jemals an einem Aufstand beteiligt hat.“

Der Vorwahlmarathon startet traditionsgemäß in Iowa, im Mittleren Westen. Abweichend von der Tradition stimmen am 15. Januar aber nur die Republikaner ab. Die Demokraten in Iowa werden hingegen erstmals im E-Mail-Verfahren votieren. Die Ergebnisse der Abstimmung sollen erst am 5. März bekanntgegeben werden.

Hintergrund des neuen Verfahrens bei den Demokraten ist eine Initiative Bidens, der die zentrale Rolle Iowas als Startpunkt des Vorwahlprozesses kritisch sieht - weil der Staat nicht gerade repräsentativ ist für das ganze Land. Iowa ist landwirtschaftlich geprägt und hat eine große weiße Bevölkerungsmehrheit.

Bei den Republikanern könnten bei einem klaren Sieg Trumps in der ersten Vorwahl bereits einige seiner Konkurrenten das Handtuch werfen. Derzeit hat Trump fünf Mitbewerber, nur zwei von ihnen werden - allerdings geringe - Chancen eingeräumt: Dies sind der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die Ex-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley.

Die zweite Vorwahlrunde findet am 23. Januar in New Hampshire statt, dabei stimmen sowohl die Republikaner als auch die Demokraten ab. Auch die Zweitplatzierung des kleinen Ostküstenstaates im Vorwahlkalender hat Tradition - was Biden ebenfalls ändern wollte. Doch die örtlichen Demokraten widersetzten sich.

Höhepunkt am „Super Tuesday“

In den zwei Wochen nach New Hampshire finden weitere Vorwahlen statt, darunter in Nevada, South Carolina und Michigan. Einen Höhepunkt erreicht die Abstimmungsserie dann am 5. März am „Super Tuesday“, an dem zeitgleich in rund 15 Staaten votiert wird, darunter in den zwei bevölkerungsreichsten US-Staaten Kalifornien und Texas.

Sollte Trump am „Super-Dienstag“ klar siegen, könnte er de facto dann schon als Präsidentschaftskandidat der Republikaner feststehen. Sollte der Ex-Präsident aber aufgrund von Gerichtsentscheidungen von weiteren Vorwahlen verbannt sein, könnte das interne Rennen der Republikaner womöglich über den Super Tuesday hinaus gehen.