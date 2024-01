Diskussion um Bundeswehrsoldaten ohne deutschen Pass

Die Debatte um eine weitergehende Öffnung der Bundeswehr auch für Bewerber ohne einen deutschen Pass nimmt Fahrt auf. Während Verteidigungsminister Boris Pistorius bereits Modelle eine Dienstpflicht prüfen lässt, kommen aus der Truppe kritische Stimmen, die bezweifeln, dass sich qualifizierte Bewerber melden.

Pistorius lässt seit einigen Monaten eine Taskforce das gesamte Personalwesen untersuchen. Der SPD-Politiker zeigte sich in der vergangenen Woche offen für Soldaten ohne deutschen Pass. „Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden“, sagte der Minister. Es gebe Menschen im Land, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Konkurrenz im Kampf um Fachkräfte

Derweil äußern Praktiker, die lange Zeit im Personalwesen der Bundeswehr Verantwortung trugen, ihre Zweifel: „Pistorius fordert zwar Kriegsfähigkeit der Bundeswehr“, sagt ein hoher Offizier im Ruhestand, der nicht namentlich genannt werden will, der „Schwäbischen Zeitung“. Dazu gehöre aber auch, dass man sich im Kampf um die Fachkräfte dauerhaft konkurrenzfähig zur zivilen Wirtschaft aufstellt: „Das aber gibt es nicht umsonst, denn nur so ist der angestrebte Umfang von 203.000 Soldaten und Soldatinnen, wenn überhaupt, erreichbar.“ Allerdings sei zu bezweifeln, ob angesichts der demographischen Entwicklung die Rekrutierung realisierbar ist: „Oder müssen nicht zusätzlich andere Wege beschritten werden?“

Denkbar wäre so der Offizier, die Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahres für Frauen und Männer, die diesen Dienst in der Bundeswehr oder auch in sozialen Bereichen oder den Blaulicht-Organisationen ableisten könnten: „Auch die wieder verpflichtende Einberufung zum Reservedienst ist eine Option.“

Heute üben Reservisten freiwillig und gleichen in der Regel das fehlende Personal in der aktiven Truppe aus. Der Offizier: „Da sind andere Wege vorstellbar. Nur ist das eine Frage des politischen Willens, des sich Ehrlichmachens und der Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung.“

Dienst als Reservist war früher verpflichtend

Die verpflichtende Heranziehung zu einem Dienst als Reservist war zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht üblich, regelmäßig wurden vor allem ehemalige Wehrdienstleistende zu Reserveübungen einberufen. Heute aber setzt die Bundeswehr aber auf Freiwilligkeit. Rein theoretisch ist es laut Wehrpflichtgesetz möglich, dass die Bundesregierung auch ehemalige Bundeswehrsoldaten oder Soldatinnen im Spannungs- oder Verteidigungsfall zum Wehrdienst „beordert“. Eine solche Lage liegt derzeit aber nicht vor.

Der ehemalige Soldat fragt: „Der Weg über Ausländer ist mir zu einfach proklamiert. Welche Ausländer? Europäer? Flüchtlinge? Fachkräfte oder auch unausgebildete für die kämpfende Truppe? Ich bezweifele, dass wir damit unser Problem des Fehls in der aktiven Truppe lösen werden können. Außerdem: Ist das wirklich unsere Intention, um kriegsfähig zu werden?“

„Besonderes gegenseitiges Treueverhältnis“

Auch aus dem Bundeswehrverband kommt Kritik. Der Landesvorsitzende für Süddeutschland, Oberstleutnant a.D. Josef Rauch, sagte der „Schwäbischen Zeitung“: „Ich finde es keine gute Idee, die personellen Lücken in der Bundeswehr mit Ausländern ohne deutschen Pass zu stopfen.“ Es bestehe ein besonderes gegenseitiges Treueverhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Soldaten, die in der Bundeswehr dienen. Rauch: „Und letztendlich müssen die Soldaten auch bereit sein, ihr Leben für Freiheit und Sicherheit ihres Landes einzusetzen. Ist man dazu wirklich bereit, wenn man sich nicht bis in die Wurzeln mit dem Land identifiziert, dem man dient? Ich meine, wahrscheinlich nur eingeschränkt.“

Aus Rauchs Sicht ist ein deutscher Pass Voraussetzung um als Soldaten bei den deutschen Streitkräften eingestellt zu werden: „Soldat ist kein Beruf wie jeder andere, wo man wieder gehen kann, wenn es brenzlig wird.“

Wenn der Soldatenberuf attraktiver werden soll, braucht die Truppe nach Auffassung des Bundeswehrverbands schnell wieder materielle Vollausstattung, Munition und durchgängig vernünftige Infrastruktur. Rauch: „Dann können die Soldaten wieder das machen, was sie sich unter dem Berufsbild vorgestellt haben.“ Die Berufszufriedenheit der Soldaten sei in den letzten Jahren aufgrund von Einsparungen und Truppenreduzierungen deutlich auf der Strecke geblieben.

Die Reservistenarbeit sei neu aufzusetzen, sagt Rauch: „Mit Blick auf Landes- und Bündnisverteidigung, was der Kernauftrag der Bundeswehr nach dem Grundgesetz ist, fangen wir mit Blick auf die Reservisten fast bei Null an, was auch mit der Aussetzung der Wehrpflicht zu tun hat.“ Im Kampf gefallene oder verwundete Soldaten könnten derzeit fast nur durch andere aktive Soldaten, die noch in ihren Dienststellen in Deutschland Dienst leisten, ersetzt werden. Dieses Reservoir sei begrenzt. Seit 2011 gibt es die Wehrpflicht quasi nicht mehr. Rauchs Analyse: „Seither ausgeschiedene Zeit und Berufssoldaten werden kaum noch in Übung gehalten und weitergebildet. Pensionierte Berufssoldaten: alte Männer an der Front kennen vielleicht ihr Handwerk, aber sind sie noch leistungs- und durchhaltefähig?“ Er fordert:“Wir brauchen ein völlig neues Konzept für die Reserve, für das auch unsere Gesellschaft und die Arbeitgeber gewonnen werden müssen.“

Dabei ist die Anwerbung von Männern und Frauen, die schon in Deutschland leben, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, nur ein denkbares Modell. Eine Öffnung für Bürger aus EU- oder Nato-Staaten ist ein anderes Modell. Einzelne Partner gehen gleich ganz andere Wege. Die US-Streitkräfte wurden für Migranten geöffnet, die im Gegenzug auf eine Staatsbürgerschaft hoffen können. Frankreich hat mit der Fremdenlegion traditionell einen Verband, in dem die Mannschaften aus dem Ausland kommen, die Offiziere aber Franzosen sind - und somit eine ganz andere Praxis als Deutschland.

Politiker sind sich uneins

„Grundsätzlich müssen wir bei der Suche nach geeigneten jungen Menschen, die ihren Dienst in der Bundeswehr zu leis bereit sind, deutlich europäischer denken“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der „Rheinischen Post“ (Montag). Dazu gehöre auch die Überlegung, „dass Soldaten und Soldatinnen ohne deutschen Pass diesen durch den erfolgreichen Dienst in der Bundeswehr schneller bekommen können“.

Deutliche Ablehnung gegen Überlegungen für einen Militärdienst ohne Pass kommt aber aus den Reihen der Grünen. „Ich bin strikt dagegen“, sagte die Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss, Sara Nanni, am Montag. So könnten in Deutschland lebende Kandidaten das nun reformierte Staatsbürgerschaftsrecht nutzen und Deutsche werden. Und: Eine Parlamentsarmee solle die eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Einsätze schicken, nicht die anderer Staaten.

Nicht nur Deutschland hat das Problem, keine ausreichende Zahl von Bürgern für einen freiwilligen Dienst an der Waffe zu finden. Der Fachkräftemangel und eine älter werdende Gesellschaft machen es der Bundeswehr aber besonders schwer. Dazu kommen Anforderungen an körperliche Fitness und die Bereitschaft zu wechselnden Dienstorten. Kaum noch zu erreichen scheint das Ziel, von derzeit rund 181.000 Soldaten bis zum Jahr 2031 auf 203.000 Soldaten zu kommen.

Prüfungen noch ganz am Anfang

Das Verteidigungsministerium in Berlin trat am Montag dem Eindruck entgegen, mit laufenden Überlegungen Personallücken stopfen zu wollen. Auch seien die Prüfungen noch ganz am Anfang. „Wie gehen wir in Zukunft mit Ausländern in den Streitkräften um, ist eines, was natürlich auch mit aufgegriffen wurde, weil wir uns einfach auch keine Denkverbote geben wollen“, sagte eine Sprecherin dazu. Für Soldaten gebe es bereits Ausnahmefälle, wenn es ein „dienstliches Bedürfnis“ gebe. Leichter ist die Beschäftigung von Zivilbeschäftigten für die Bundeswehr.

Frühere und grundsätzliche Bedenken, wie es beispielsweise im Verteidigungsfall um die Loyalität von Soldaten aus anderen Herkunftsländern stehen könnte, scheinen in der aktuellen Debatte in den Hintergrund zu treten. Dass diese Fragen konfliktreich sein können, erlebt die Bundeswehr nach Angaben von Insidern gerade in Einzelfällen, wenn russlanddeutsche Soldaten für die Ausbildung von Ukrainern gewonnen werden sollen.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul sagte der „Rheinischen Post“, die Idee einer Öffnung für Bewerber ohne Staatsangehörigkeit sei grundsätzlich richtig, doch die Ausgestaltung sei zentral. „Gilt diese Möglichkeit nur für Bürgerinnen und Bürger von EU- oder Nato-Staaten oder auch noch darüber hinaus? Ist die vollständige Kenntnis der deutschen Sprache nötig?“

Dagegen warnt Rüdiger Lucassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, vor einer Zerstörung des Konzepts „Staatsbürger in Uniform“ und einem „Nullsummenspiel“ der Verbündeten. „Die Bundeswehr würde mit höheren Gehältern und Sozialansprüchen vorrangig Interessenten aus den ärmeren EU-Staaten anlocken. Rumänen oder Bulgaren, die dann Infanterist in der Bundeswehr werden, fehlen dann den Streitkräften an der Süd-Ost-Flanke Europas“, sagt er. „Das Abwerben von Rekruten erhöht nicht die militärische Schlagkraft Europas.“